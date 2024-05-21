Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепакорд (Hepacord) Гепакорд (Hepacord) (360044) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 717,68 грн Без рецепта 30 шт от 717,68 грн 30 шт от 805,50 грн В наличии в 87 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Элемент здоровья Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря