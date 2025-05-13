Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНГИОПРОТЕКТОРЫКАПИЛЛЯРОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБиофлавоноидыДиосмин, комбинацииВенорм (Venorm)

Венорм (Venorm) (359632) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
Венорм (Venorm)
Цена в городе Киев
от 350,00 грн
Без рецепта
60 шт, 500 мг от 350,00 грн 60 шт, 500 мг от 281,10 грн 30 шт, 500 мг Нет в наличии
В наличии в 122 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
ATC-група
C05C A53 Диосмин, комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/18081/01/01 от 13.05.2020

Венорм инструкция по применению

Состав

действующие вещества: diosminum, hesperidinum;

1 таблетка содержит 500 мг очищенной микронизированной флавоноидной фракции (в пересчете на 100% безводное вещество), которая содержит 450 мг диосмина (90%) и 50 мг флавоноидов в виде гесперидина (10%);

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, коповидон, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия кроскармеллоза, магния стеарат, пленочное покрытие «Wincoat WT-AQ-01121 Yellow» (гипромеллоза, полиэтиленгликоль 400, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль 600, железа оксид желтый (Е 172)).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой от желто-горчичного до темно-горчичного цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Капилляростабилизирующие средства. Биофлавоноиды. Диосмин, комбинации. Код АТХ С05С A53.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Венорм оказывает венотоническое и ангиопротекторное действие, уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, уменьшает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, а также улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток.

Лекарственное средство также уменьшает взаимодействие лейкоцитов и эндотелия, адгезию лейкоцитов в посткапиллярных венулах. Это снижает повреждающее действие медиаторов воспаления на стенки вен и створки клапанов вен.

Фармакокинетика.

Выведение действующего вещества происходит главным образом с калом. С мочой выводится в среднем 14% принятой дозы.

Период полувыведения составляет 11 часов.

Препарат активно метаболизируется, что подтверждается наличием различных фенольных кислот в моче.

Показания

Симптоматическое лечение венолимфатической недостаточности (тяжесть в ногах, боль, ночные судороги, отеки, трофические нарушения, включая варикозные язвы). Симптоматическое лечение геморроя.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему или какому-либо вспомогательному веществу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования относительно взаимодействия не проводились. Однако, несмотря на большой послерегистрационный опыт применения очищенной микронизированной флавоноидной фракции, до сих пор не сообщалось о каких-либо клинически значимых взаимодействиях с лекарственными средствами.

Особенности применения

Применение этого лекарственного средства при остром геморрое не заменяет специфического лечения и не препятствует лечению других проктологических заболеваний. В случае если в течение короткого курса лечения симптомы не исчезают быстро, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть терапию.

При нарушениях венозного кровообращения более эффективное лечение обеспечивается сочетанием терапии с соблюдением следующих рекомендаций относительно образа жизни:

  • избегать длительного пребывания на солнце, долговременного пребывания на ногах, избыточной массы тела;
  • ходить пешком и в некоторых случаях носить специальные чулки для улучшения кровообращения.

Это лекарственное средство содержит 3,5 мг натрия кроскармеллозы в 1 таблетке. Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, которые соблюдают диету с контролированным содержанием натрия.

Способ применения и дозы

Для перорального применения.

Назначают взрослым.

Длительность терапии определяет врач в зависимости от показаний к применению и течения заболевания.

Венолимфатическая недостаточность.

Рекомендуемая доза составляет 2 таблетки в сутки: 1 таблетка — днем и 1 таблетка — вечером во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

Геморроидальная болезнь.

Лечение эпизодов острого геморроя: по 6 таблеток в сутки в течение 4 дней, затем по 4 таблетки в сутки в течение следующих 3 дней. Принимать во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2–3 приема. Поддерживающая терапия - 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

Дети

Данные по применению лекарственного средства Венорм детям отсутствуют.

Побочные реакции

Сообщалось о нижеприведенных побочных реакциях при применении очищенной микронизированной флавоноидной фракции, которые по частоте распределены следующим образом: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, <1/10); нечасто (≥ 1/1000, <1/100) редко (≥ 1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (невозможно определить по имеющейся информации).

Классификация по системам органовЧастотаПобочная реакция
Со стороны нервной системыРедкоГоловокружение
Головная боль
Недомогание
Со стороны желудочно-кишечного трактаЧастоДиарея
Диспепсия
Тошнота
Рвота
НечастоКолит
Частота неизвестнаБоль в абдоминальной области
Со стороны кожи и подкожной клетчаткиРедкоЗуд
Сыпь
Крапивница
Частота неизвестнаИзолированный отек лица, губ, век
Со стороны иммунной системыЧастота неизвестнаВ исключительных случаях - отек Квинке

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 3 или по 6 блистеров в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Венорм
Венорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер тм Baum Pharm, №60
от 350,00 грн
В наличии в 122 аптеках
Цены в аптеках
Венорм
Венорм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер тм Baum Pharm, №60
от 350,00 грн
Забронировать
Забронировать