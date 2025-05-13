Венорм (Venorm) (359632) - инструкция по применению ATC-классификация
Венорм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующие вещества: diosminum, hesperidinum;
1 таблетка содержит 500 мг очищенной микронизированной флавоноидной фракции (в пересчете на 100% безводное вещество), которая содержит 450 мг диосмина (90%) и 50 мг флавоноидов в виде гесперидина (10%);
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, коповидон, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия кроскармеллоза, магния стеарат, пленочное покрытие «Wincoat WT-AQ-01121 Yellow» (гипромеллоза, полиэтиленгликоль 400, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль 600, железа оксид желтый (Е 172)).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой от желто-горчичного до темно-горчичного цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Капилляростабилизирующие средства. Биофлавоноиды. Диосмин, комбинации. Код АТХ С05С A53.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Венорм оказывает венотоническое и ангиопротекторное действие, уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, уменьшает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, а также улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток.
Лекарственное средство также уменьшает взаимодействие лейкоцитов и эндотелия, адгезию лейкоцитов в посткапиллярных венулах. Это снижает повреждающее действие медиаторов воспаления на стенки вен и створки клапанов вен.
Фармакокинетика.
Выведение действующего вещества происходит главным образом с калом. С мочой выводится в среднем 14% принятой дозы.
Период полувыведения составляет 11 часов.
Препарат активно метаболизируется, что подтверждается наличием различных фенольных кислот в моче.
Показания
Симптоматическое лечение венолимфатической недостаточности (тяжесть в ногах, боль, ночные судороги, отеки, трофические нарушения, включая варикозные язвы). Симптоматическое лечение геморроя.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему или какому-либо вспомогательному веществу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования относительно взаимодействия не проводились. Однако, несмотря на большой послерегистрационный опыт применения очищенной микронизированной флавоноидной фракции, до сих пор не сообщалось о каких-либо клинически значимых взаимодействиях с лекарственными средствами.
Особенности применения
Применение этого лекарственного средства при остром геморрое не заменяет специфического лечения и не препятствует лечению других проктологических заболеваний. В случае если в течение короткого курса лечения симптомы не исчезают быстро, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть терапию.
При нарушениях венозного кровообращения более эффективное лечение обеспечивается сочетанием терапии с соблюдением следующих рекомендаций относительно образа жизни:
- избегать длительного пребывания на солнце, долговременного пребывания на ногах, избыточной массы тела;
- ходить пешком и в некоторых случаях носить специальные чулки для улучшения кровообращения.
Это лекарственное средство содержит 3,5 мг натрия кроскармеллозы в 1 таблетке. Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, которые соблюдают диету с контролированным содержанием натрия.
Способ применения и дозы
Для перорального применения.
Назначают взрослым.
Длительность терапии определяет врач в зависимости от показаний к применению и течения заболевания.
Венолимфатическая недостаточность.
Рекомендуемая доза составляет 2 таблетки в сутки: 1 таблетка — днем и 1 таблетка — вечером во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.
Геморроидальная болезнь.
Лечение эпизодов острого геморроя: по 6 таблеток в сутки в течение 4 дней, затем по 4 таблетки в сутки в течение следующих 3 дней. Принимать во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2–3 приема. Поддерживающая терапия - 2 таблетки в сутки однократно во время еды.
Дети
Данные по применению лекарственного средства Венорм детям отсутствуют.
Побочные реакции
Сообщалось о нижеприведенных побочных реакциях при применении очищенной микронизированной флавоноидной фракции, которые по частоте распределены следующим образом: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, <1/10); нечасто (≥ 1/1000, <1/100) редко (≥ 1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (невозможно определить по имеющейся информации).
|Классификация по системам органов
|Частота
|Побочная реакция
|Со стороны нервной системы
|Редко
|Головокружение
|Головная боль
|Недомогание
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Часто
|Диарея
|Диспепсия
|Тошнота
|Рвота
|Нечасто
|Колит
|Частота неизвестна
|Боль в абдоминальной области
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Редко
|Зуд
|Сыпь
|Крапивница
|Частота неизвестна
|Изолированный отек лица, губ, век
|Со стороны иммунной системы
|Частота неизвестна
|В исключительных случаях - отек Квинке
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 3 или по 6 блистеров в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.