Киев
О товаре
Мыла, моющие средства
Брудофф (Brudoff)
3 препарата
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ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ РУК БрудOff
Гель 50 мл №1
Карпатол
Нет в наличии
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ РУК БрудOff
Спрей 50 мл №1
Карпатол
Нет в наличии
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ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ РУК БрудOff
Гель 5 мл №1
Карпатол
Нет в наличии
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Форма выпуска
гель
спрей
Упаковка
5 мл
50 мл
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Карпатол
Форма выпуска
Гель
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Косметические средства
2.1. Средства по уходу за кожей рук
08 Мыла, моющие средства
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