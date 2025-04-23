Фармакодинамика.

Действие препарата обусловлено тремя активными компонентами.

Антибактериальная и противогрибковая активность.

Гексетидин имеет антибактериальное воздействие как на грамположительные, так и на грамотрицательные штаммы микроорганизмов, как на аэробные, так и на анаэробы.

На аэробные штаммы гексетидин оказывает в целом бактериостатическое действие, бактерицидное действие — слабое.

На анаэробные штаммы гексетидин оказывает выраженное бактерицидное действие.

Механизм действия заключается в конкурентном действии с тиамином: структура гексетидина похожа на структуру тиамина, необходимого для роста микроорганизмов.

Противовоспалительная активность

Холина салицилат оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Применять для лечения заболеваний ротовой полости.

Обезболивающая активность

Хлорбутанол оказывает анальгезирующее действие. Можно применять, в частности, в отоларингологии (капли в нос, полоскание) и в стоматологической практике (аппликации и орошение). Классически можно применять как анестетик.

Активные вещества фиксируются на слизистой оболочке ротовой полости, откуда они постепенно высвобождаются.