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Ангилор (Angilor) (359116) - инструкция по применению ATC-классификация

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Ангилор (Angilor)
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для ротовой полости
Объем
200 мл
ATC-група
R02A A20 Различные антисептики
Регистрационное удостоверение
UA/18048/01/01 от 23.04.2020

Ангилор инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 мл раствора содержат гексетидина в пересчете на 100% вещество 0,1 г; холина салицилата в пересчете на 100% вещество 0,5 г; хлорбутанола гемигидрата в пересчете на 100% безводное вещество 0,25 г;

вспомогательные вещества: сахарин натрия, полисорбат 20, кислота сорбиновая, этанол 96%, эвкалиптол, метилсалицилат, масло лайма, масло шалфея, глицерин, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для полости рта.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, слегка окрашенный раствор со специфическим ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики. Код АТС R02A A20.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Действие препарата обусловлено тремя активными компонентами.

Антибактериальная и противогрибковая активность.

Гексетидин имеет антибактериальное воздействие как на грамположительные, так и на грамотрицательные штаммы микроорганизмов, как на аэробные, так и на анаэробы.

На аэробные штаммы гексетидин оказывает в целом бактериостатическое действие, бактерицидное действие — слабое.

На анаэробные штаммы гексетидин оказывает выраженное бактерицидное действие.

Механизм действия заключается в конкурентном действии с тиамином: структура гексетидина похожа на структуру тиамина, необходимого для роста микроорганизмов.

Противовоспалительная активность

Холина салицилат оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Применять для лечения заболеваний ротовой полости.

Обезболивающая активность

Хлорбутанол оказывает анальгезирующее действие. Можно применять, в частности, в отоларингологии (капли в нос, полоскание) и в стоматологической практике (аппликации и орошение). Классически можно применять как анестетик.

Активные вещества фиксируются на слизистой оболочке ротовой полости, откуда они постепенно высвобождаются.

Показания

Местное лечение инфекций ротовой полости. Послеоперационный уход в стоматологии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата атрофический фарингит; бронхиальная астма или любые другие заболевания дыхательных путей, связанные с имеющейся повышенной чувствительностью дыхательных путей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не использовать вместе с препаратами, содержащими антисептики. Гексетидин может быть инактивированный щелочными растворами.

Особенности применения

При применении препарат не глотать и избегать контакта с глазами, поскольку он содержит этанол.

Препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызвать судороги у детей.

С осторожностью применять пациентам со склонностью к аллергическим реакциям, включая бронхиальную астму, особенно у пациентов с аллергией к ацетилсалициловой кислоте. При появлении признаков повышенной чувствительности к препарату, его применение следует немедленно прекратить.

Поскольку препарат содержит этанол, его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени.

Не рекомендуется длительное применение, поскольку может измениться природный микробный баланс полости рта и горла, где есть риск бактериального и грибкового распространения.

При появлении общих клинических признаков бактериальной инфекции следует назначить общую антибактериальную терапию.

Если симптомы сохраняются более 5 дней и/или повышенная температура тела, необходимо пересмотреть тактику лечения.

При усилении воспаления лечения следует отменить.

Способ применения и дозы

Применять как местное средство для полоскания ротовой полости.

Для одного полоскания ротовой полости взрослым и детям в возрасте старше 6 лет 10 мл или 2 чайные ложки препарата растворить в ¼ стакана теплой воды.

2 — 4 полосканий в сутки.

Не глотать.

Курс лечения — 5 дней.

Дети

Не применять детям в возрасте младше 6 лет.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, ларингоспазм, бронхоспазм.

Со стороны нервной системы: агевзия, дисгевзия, изменение вкусовых ощущений в течение 48 часов (ощущение сладкого может дважды меняться на ощущение горького).

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка.

Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, дисфагия, увеличение слюнных желез, боль при глотании.

При случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, прежде всего тошнота и рвота.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергический контактный дерматит, кожные реакции (сыпь).

Общие нарушения и состояние места применения: местные реакции (обратимое изменение цвета зубов и языка); чувствительность слизистой оболочки (жжение, чувство онемения); раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки ротовой полости; снижение чувствительности; парестезии слизистой оболочки; воспаления; пузырьки; возникновения язв на слизистой оболочке, ощущение першения в горле, отек в месте контакта, сухость слизистой оболочки носа/горла.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 200 мл во флаконе стеклянном или полимерном в пачке с мерным стаканчиком.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Ангилор
Ангилор раствор для ротовой полости флакон стеклянный 200 мл с мерным стаканчиком, в пачке, №1
от 180,51 грн
В наличии в 182 аптеках
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Ангилор
Ангилор раствор для ротовой полости флакон стеклянный 200 мл с мерным стаканчиком, в пачке, №1
от 180,51 грн
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