Ангилор (Angilor) (359116) - инструкция по применению ATC-классификация
Ангилор инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 100 мл раствора содержат гексетидина в пересчете на 100% вещество 0,1 г; холина салицилата в пересчете на 100% вещество 0,5 г; хлорбутанола гемигидрата в пересчете на 100% безводное вещество 0,25 г;
вспомогательные вещества: сахарин натрия, полисорбат 20, кислота сорбиновая, этанол 96%, эвкалиптол, метилсалицилат, масло лайма, масло шалфея, глицерин, вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор для полости рта.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, слегка окрашенный раствор со специфическим ароматным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептики. Код АТС R02A A20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действие препарата обусловлено тремя активными компонентами.
Антибактериальная и противогрибковая активность.
Гексетидин имеет антибактериальное воздействие как на грамположительные, так и на грамотрицательные штаммы микроорганизмов, как на аэробные, так и на анаэробы.
На аэробные штаммы гексетидин оказывает в целом бактериостатическое действие, бактерицидное действие — слабое.
На анаэробные штаммы гексетидин оказывает выраженное бактерицидное действие.
Механизм действия заключается в конкурентном действии с тиамином: структура гексетидина похожа на структуру тиамина, необходимого для роста микроорганизмов.
Противовоспалительная активность
Холина салицилат оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Применять для лечения заболеваний ротовой полости.
Обезболивающая активность
Хлорбутанол оказывает анальгезирующее действие. Можно применять, в частности, в отоларингологии (капли в нос, полоскание) и в стоматологической практике (аппликации и орошение). Классически можно применять как анестетик.
Активные вещества фиксируются на слизистой оболочке ротовой полости, откуда они постепенно высвобождаются.
Показания
Местное лечение инфекций ротовой полости. Послеоперационный уход в стоматологии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата атрофический фарингит; бронхиальная астма или любые другие заболевания дыхательных путей, связанные с имеющейся повышенной чувствительностью дыхательных путей.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не использовать вместе с препаратами, содержащими антисептики. Гексетидин может быть инактивированный щелочными растворами.
Особенности применения
При применении препарат не глотать и избегать контакта с глазами, поскольку он содержит этанол.
Препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызвать судороги у детей.
С осторожностью применять пациентам со склонностью к аллергическим реакциям, включая бронхиальную астму, особенно у пациентов с аллергией к ацетилсалициловой кислоте. При появлении признаков повышенной чувствительности к препарату, его применение следует немедленно прекратить.
Поскольку препарат содержит этанол, его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени.
Не рекомендуется длительное применение, поскольку может измениться природный микробный баланс полости рта и горла, где есть риск бактериального и грибкового распространения.
При появлении общих клинических признаков бактериальной инфекции следует назначить общую антибактериальную терапию.
Если симптомы сохраняются более 5 дней и/или повышенная температура тела, необходимо пересмотреть тактику лечения.
При усилении воспаления лечения следует отменить.
Способ применения и дозы
Применять как местное средство для полоскания ротовой полости.
Для одного полоскания ротовой полости взрослым и детям в возрасте старше 6 лет 10 мл или 2 чайные ложки препарата растворить в ¼ стакана теплой воды.
2 — 4 полосканий в сутки.
Не глотать.
Курс лечения — 5 дней.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 6 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, ларингоспазм, бронхоспазм.
Со стороны нервной системы: агевзия, дисгевзия, изменение вкусовых ощущений в течение 48 часов (ощущение сладкого может дважды меняться на ощущение горького).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, дисфагия, увеличение слюнных желез, боль при глотании.
При случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, прежде всего тошнота и рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергический контактный дерматит, кожные реакции (сыпь).
Общие нарушения и состояние места применения: местные реакции (обратимое изменение цвета зубов и языка); чувствительность слизистой оболочки (жжение, чувство онемения); раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки ротовой полости; снижение чувствительности; парестезии слизистой оболочки; воспаления; пузырьки; возникновения язв на слизистой оболочке, ощущение першения в горле, отек в месте контакта, сухость слизистой оболочки носа/горла.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 200 мл во флаконе стеклянном или полимерном в пачке с мерным стаканчиком.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО Фармацевтическая фабрика «Виола».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.