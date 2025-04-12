Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Закваска Бификид (Ferment Bifikid)

ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ "БИФИКИД VIVO" пакет 0.5 г №4
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Виво-Актив
Форма выпуска
Пакет
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки