Алмагель® М — буферный антацид, снижает кислотность желудочного сока и устраняет неприятные ощущения, вызванные повышенной кислотностью (боль, изжогу). Оптимальный антацидный эффект препарата Алмагель® М состоит в нейтрализации соляной кислоты в желудке, в быстром и длительном действим (в течение 2 часов) и обеспечивается соответствующим составом препарата и соотношением двух его активных компонентов.

1 таблетка Алмагель® М нейтрализует 21,5 ммоль соляной кислоты.

Гидроксид алюминия в — магния карбонате гель является буферным антацидным веществом, которое снижает повышенную кислотность желудочного сока до физиологических уровней (рН 3–5) и обеспечивает таким образом нормальный процесс пищеварения. Гидроксид алюминия адсорбирует и преципитирует пепсин в желудочном соке и таким образом обратимо инактивирует его.

Магния гидроксид — небуферное антацидное средство, которое не всасывается. Оказывает выраженное быстрое нейтрализующее действие, кроме того проявляет слабительный эффект.

Сочетание гидроксида алюминия и гидроксида магния обеспечивает усиление антацидного эффекта и уменьшение риска возникновения побочных эффектов, характерных для компонентов при применении отдельно (например диарея после применения соединений магния или запоры после применения соединений алюминия).

Антацидное действие начинается сразу после применения таблеток Алмагель® М и продолжается около 2 ч. Алмагель® М подавляет активность пепсина, лизолецитина и желчных кислот, которые также вызывают желудочные расстройства.

Доказано, что антациды с содержанием гидроокиси алюминия, кроме своего антацидного эффекта, также усиливают защитные и регенеративные процессы в слизистой оболочке желудка.

Цитопротекторное действие, усиленное ионами алюминия, включает: укрепления слизистой оболочки желудка и выделение гидрокарбоната натрия, активацию систем PGE2 и NO, аккумуляцию эпидермального фактора роста в месте повреждения, повышение концентрации внутрижелудочных фосфолипидов. Механизм действия до конца не выяснен.

Гидроксид алюминия после реакции с хлористоводородной кислотой желудочного сока в щелочной среде реагирует с фосфатами и карбонатами. В виде нерастворимых солей выделяется с калом. Магния гидроксид после химической реакции выводится из организма с калом также в виде нерастворимых солей.

У больных с нормальной функцией почек Алмагель® М не оказывает системного влияния, поскольку лишь незначительное количество препарата всасывается из пищеварительного тракта и быстро выделяется с мочой.