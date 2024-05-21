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Гель для дезинфекции рук (Gel for hand disinfection) (358841) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Гель для дезинфекции рук (Gel for hand disinfection)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Гель
Объем
100 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Гель для дезинфекции рук инструкция по применению

Состав

Cпирт этиловый 66,2%, бензалкония хлорид 50%, глицерин, пропиленгликоль, экстракт Алоэ Вера, витамин Е, краситель, карбопол, вода очищенная.

Спиртовый дезинфектант для рук.

  • Обширный спектр антимикробного действия;
  • рекомендован для длительного применения;
  • отлично защищает кожу и ухаживает за ней (содержит экстракт Алое);
  • экономный расход, особенно в летнее время, приятные тактильные ощущения;
  • при нанесении не разбрызгивается.