Гель для дезинфекции рук (Gel for hand disinfection) (358841) - инструкция по применению Косметические средства
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Гель
Объем
100 мл
Косметические средства
Гель для дезинфекции рук инструкция по применению
Состав
Cпирт этиловый 66,2%, бензалкония хлорид 50%, глицерин, пропиленгликоль, экстракт Алоэ Вера, витамин Е, краситель, карбопол, вода очищенная.
Спиртовый дезинфектант для рук.
- Обширный спектр антимикробного действия;
- рекомендован для длительного применения;
- отлично защищает кожу и ухаживает за ней (содержит экстракт Алое);
- экономный расход, особенно в летнее время, приятные тактильные ощущения;
- при нанесении не разбрызгивается.