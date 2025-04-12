Киев
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Отбеливающие
Зубная паста Аквафреш активное отбеливание (Aquafresh toothpaste active whitening)
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от
93,00
грн
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Характеристики
Производитель
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
Условия продажи
Без рецепта
Объем
125 мл
Косметические средства
4.1.1.2.4. Отбеливающие
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
93,00
грн
в 2 аптеках других городов
Найти в аптеках
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