1. Косметическая маска:

В небольшой емкости (желательно неметаллической) смешайте глину с теплой водой до консистенции густой сметаны, нанесите равномерным слоем на очищенное лицо, через 10–15 минут смойте теплой водой и при необходимости нанесите увлажняющий крем.

2. Уход за кожей головы и волосами:

Приготовьте косметическую маску, нанесите массажными движениями на кожу головы и наденьте утепляющий колпак на 15–20 минут, после чего смойте теплой водой.

3. Уход за телом (глиняные ванны):

Глиняные ванны помогают в борьбе с целлюлитом, угревой сыпью на теле, снимают зуд, омолаживают и подтягивают кожу, курс 10–12 ванн. Для приготовления ванны разведите 100–150 г глины в воде, чтобы вода стала мутной, примите ванну 20–30 минут. После ванны ополосните тело теплой, а затем прохладной водой.

4. Уход за телом (обертывания):

Обертывание улучшает обмен веществ, ускоряет обновление клеток, выводит шлаки, насыщает кожу полезными веществами. Приготовьте косметическую маску, нанесите ее на проблемный участок тела, оберните пленкой для создания эффекта сауны и отдохните под пледом 1 час. Затем смойте глину теплой водой.