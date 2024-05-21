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Глина белая Елен косметикс (White clay Elen cosmetics) (358310) - инструкция по применению Косметические средства

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Глина белая Елен косметикс (White clay Elen cosmetics)
Цена в городе Киев
от 31,21 грн
Без рецепта
1 шт от 31,21 грн 1 шт от 24,90 грн
В наличии в 27 аптеках
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Производитель
Вес
50 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Глина белая Елен косметикс инструкция по применению

Способ применения

1. Косметическая маска:
В небольшой емкости (желательно неметаллической) смешайте глину с теплой водой до консистенции густой сметаны, нанесите равномерным слоем на очищенное лицо, через 10–15 минут смойте теплой водой и при необходимости нанесите увлажняющий крем.
2. Уход за кожей головы и волосами:
Приготовьте косметическую маску, нанесите массажными движениями на кожу головы и наденьте утепляющий колпак на 15–20 минут, после чего смойте теплой водой.
3. Уход за телом (глиняные ванны):
Глиняные ванны помогают в борьбе с целлюлитом, угревой сыпью на теле, снимают зуд, омолаживают и подтягивают кожу, курс 10–12 ванн. Для приготовления ванны разведите 100–150 г глины в воде, чтобы вода стала мутной, примите ванну 20–30 минут. После ванны ополосните тело теплой, а затем прохладной водой.
4. Уход за телом (обертывания):
Обертывание улучшает обмен веществ, ускоряет обновление клеток, выводит шлаки, насыщает кожу полезными веществами. Приготовьте косметическую маску, нанесите ее на проблемный участок тела, оберните пленкой для создания эффекта сауны и отдохните под пледом 1 час. Затем смойте глину теплой водой.

Состав

White clay, green tea extract, aloe vera extract.

Глина белая с экстрактом зеленого чая и алоэ-вера тм Elen cosmetics
Глина белая с экстрактом зеленого чая и алоэ-вера тм "Elen cosmetics" 50 г
от 31,21 грн
В наличии в 27 аптеках
Цены в аптеках
Глина белая с экстрактом зеленого чая и алоэ-вера тм Elen cosmetics
Глина белая с экстрактом зеленого чая и алоэ-вера тм "Elen cosmetics" 50 г
от 31,21 грн
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