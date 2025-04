Зубная паста Аквафреш Защита все в одном экстра свежесть (Dental paste Aquafresh Protect everything in one extra freshness)

Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины Аналоги Характеристики Производитель ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн Условия продажи Без рецепта Объем 100 мл Косметические средства 4.1.1.1. Гигиенические зубные пасты Регистрация 602-123-20-3/7711 от 10.04.2019 Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины Аналоги