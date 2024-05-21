Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, преимущественно влияющие на хрящевую ткань суставаГлюкомоушн форте (Glucomotion forte) Глюкомоушн форте (Glucomotion forte) (358057) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Гистомед Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 11.1. Диетические добавки, преимущественно влияющие на хрящевую ткань сустава