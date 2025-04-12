Фармакодинамика.

Ровахол ингибирует активность ГМГ-КоА-редуктазы, ключевого фермента синтеза холестерина (являющегося главным компонентом желчных камней) тем самым снижая его содержание в клетках печени. Ровахол способствует растворению и разрушению, а также выведению желчных камней. Препарат увеличивает выработку желчи и расслабляет желчные протоки, проявляя спазмолитический эффект гладкой мускулатуры. Это уменьшает болезненные спазмы желчных путей. Кроме того, препарат способствует легкому выведению желчных камней вместе с желчью. Ровахол выявляет широкий спектр антибактериальной и противогрибковой активности.

Фармакокинетика.

Отдельные компоненты препарата хорошо всасываются и метаболизируются в печени (реакция глюкуронидации) выводятся с желчью и мочой.