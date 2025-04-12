Ровахол (Rovahol)
Ровахол инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 капсула содержит: α-пинена 13,6 мг, β-пинена 3,4 мг, камфена 5,0 мг, цинеола 2,0 мг, ментола 6,0 мг, левоментола 32,0 мг, борнеола 5,0 мг;
вспомогательные вещества: масло оливковое очищенное, капсула кишечнорастворимая мягкая: желатин, глицерин (85%), натрия этилпарагидроксибензоат (E 215), натрия пропилпарагидроксибензоат (E 217), натрия меди хлорофиллин 100% водрастворимый.
Лекарственная форма
Капсулы кишечнорастворимые мягкие.
Основные физико-химические свойства: зеленые сферические кишечнорастворимые мягкие капсулы с запахом мяты.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТС А05А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ровахол ингибирует активность ГМГ-КоА-редуктазы, ключевого фермента синтеза холестерина (являющегося главным компонентом желчных камней) тем самым снижая его содержание в клетках печени. Ровахол способствует растворению и разрушению, а также выведению желчных камней. Препарат увеличивает выработку желчи и расслабляет желчные протоки, проявляя спазмолитический эффект гладкой мускулатуры. Это уменьшает болезненные спазмы желчных путей. Кроме того, препарат способствует легкому выведению желчных камней вместе с желчью. Ровахол выявляет широкий спектр антибактериальной и противогрибковой активности.
Фармакокинетика.
Отдельные компоненты препарата хорошо всасываются и метаболизируются в печени (реакция глюкуронидации) выводятся с желчью и мочой.
Показания
Вспомогательное средство при лечении следующих состояний:
- желчный микролитиаз, представленный мелкими частицами, которые могут перемещаться;
- холецистит и воспаление желчевыводящих путей;
- дискинезия желчевыводящих путей;
- постхолецистэктомический синдром.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Непроходимость желчных протоков. Холедохолитиаз с хирургическими показателями.
Острое воспаление желчного пузыря или желчных протоков (эмпиема желчного пузыря).
Эпилепсия.
Детский возраст (младше 18 лет).
Беременность и период кормления грудью.
Особенности применения
Отмечалось, что при макролитиазе могут возникать осложнения со стороны печени (желчная колика, желтуха, холангит), особенно это касается пациентов пожилого возраста. Лекарство следует применять только при четко установленном диагнозе и рекомендуется сочетать с диетой с низким содержанием холестерина.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство применяют перед едой, не менее чем за 30 мин. Капсулы нужно принимать целиком, раскусывать или разжевывать капсулы не рекомендуется. Ровахол необходимо запивать достаточным количеством воды не менее 100 мл.
Взрослые
Рекомендованная доза — 1 капсула 3 — 4 раза в день.
Продолжительность терапии определяет врач.
Если Вы пропустили очередной прием препарата, необходимо принять очередную дозу, как только вспомнили. Следующую дозу нужно принять в обычное время (не следует принимать две дозы одновременно).
Если вы случайно приняли большую дозу, чем рекомендовано, об этом необходимо сообщить врачу.
Дети
Противопоказано применять детям (в возрасте младше 18 лет) из-за отсутствия опыта клинического применения и подтверждения эффективности применения в педиатрии.
Побочные реакции
Может возникнуть легкий вкус мяты и отрыжка.
В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата возможны аллергические реакции (возможно замедленные).
Капсула содержит в своем составе этилпарагидроксибензоат натрия (E 215) и пропилпарагидроксибензоат (E 217), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Реакция гиперчувствительности может вызвать появление сыпи или диареи.
Сообщалось о такой серьезной побочной реакции, как закупорка желчного протока желчным камнем.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Упаковка
По 10 капсул в ПВХ/ПВДХ алюминиевом блистере. По 5 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.