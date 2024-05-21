Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыханияАстрацитрон бронхо (Astracitron broncho) Астрацитрон бронхо (Astracitron broncho) (357947) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 10 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Галафарм Форма выпуска Пастилки Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания