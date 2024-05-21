Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик-мюсли Роко-чоко (Muesli-bar Roco-choco)

Батончик-мюсли Роко-чоко (Muesli-bar Roco-choco) (357754) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Батончик-мюсли Роко-чоко (Muesli-bar Roco-choco)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Вес
40 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия