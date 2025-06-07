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Зубная паста Паро (Toothpaste Paro)
2 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА "PARO"
Amin kids 500 ppm 75 мл на основе аминофторида №1
Esro AG
от
456,87
грн
в 50 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "PARO"
Amin 1250 ppm 75 мл на основе аминофторида №1
Esro AG
от
456,87
грн
в 31 аптеке
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Форма выпуска
AMIN
AMIN KIDS
Упаковка
500 ppm 75 мл
1250 ppm 75 мл
Цены в
Киев
от
456,87
грн
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Характеристики
Производитель
Esro AG
Форма выпуска
Amin kids
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
4.1.1.3. Детские зубные пасты, гели и порошки
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