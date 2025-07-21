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Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная паста Эмоформ-Ф (Toothpaste Emoform-F)
4 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM-F"
Protect защита от кариеса 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
от
413,10
грн
в 201 аптеке
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM-F"
Diamond 75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
от
532,53
грн
в 120 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM-F"
Специальная 75 мл для чувствительных зубов №1
Dr. Wild & Со.AG
от
421,30
грн
в 103 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFORM-F"
Diamond 85 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
от
576,53
грн
в 1 аптеке
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Форма выпуска
Diamond
PROTECT защита от кариеса
специальная
Упаковка
75 мл
85 мл
Цены в
Киев
от
413,10
грн
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Характеристики
Производитель
Dr. Wild & Со.AG
Форма выпуска
Protect защита от кариеса
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.1. Противокариозные
4.1.1.2.2. Десенситивные
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
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