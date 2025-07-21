Киев
О товаре
Цены
Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная паста Эмофлор (Toothpaste Emofluor)
2 препарата
Найти в аптеках
Сортировка:
По популярности
Фильтр
ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFLUOR"
Daily care 75 мл со стабилизатором фторидом олова №1
Свисс-Трейд
от
544,17
грн
в 246 аптеках
Найти в аптеках
ЗУБНАЯ ПАСТА "EMOFLUOR"
Pro twin care 75 мл №1
Свисс-Трейд
от
672,21
грн
в 133 аптеках
Найти в аптеках
Форма выпуска
Daily Care
Pro Twin Care
Цены в
Киев
от
544,17
грн
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Свисс-Трейд
Форма выпуска
Daily care
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.2. Десенситивные
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
Найдите Зубная паста Эмофлор в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню