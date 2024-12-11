Блис (Blis) (357296) - инструкция по применению ATC-классификация
Блис инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Дети
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: рупатадина фумарат;
1 мл содержит рупатадина фумарата 1,28 мг в пересчете на рупатадин 1 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат безводный, кислота лимонная безводная, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропиленгликоль, сахароза, сахарин натрия, ароматизатор банановый, вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор оральный.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость с запахом банана.
Фармакотерапевтическая группа
Другие антигистаминные препараты для системного применения.
Код АТХ R06A X28.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Рупатадин относится ко второму поколению антигистаминных препаратов и является антагонистом гистамина длительного действия с избирательной периферической антагонистической активностью к Н1-рецепторам. Некоторые из его метаболитов (дезлоратадин и его гидроксилированные метаболиты) сохраняют антигистаминную активность и могут частично осуществлять свой вклад в общую эффективность препарата.
Исследования рупатадина in vitro в высокой концентрации показали торможение дегрануляции тучных клеток, вызванное иммунологическими и неиммунологическими раздражителями, а также выход цитокинов, в частности TNF, из тучных клеток и моноцитов человека. Клиническое значение наблюдаемых экспериментальных данных еще только следует подтвердить.
Фармакодинамический эффект (уменьшение площади с пузырями, антигистаминный эффект) наблюдался и через 4 недели после лечения.
Поскольку рупатадин имеет способность блокировать высвобождение гистамина и других медиаторов воспаления, ожидается, что он будет эффективным при лечении симптомов других видов крапивницы, кроме хронической спонтанной крапивницы.
Фармакокинетика.
Дети
Рупатадин быстро всасывается после введения средней дозы 5 мг со средним значением Tmax 0,5 часа после приема. Среднее значение Cmax составляло 2,5 нг/мл после одноразового приема внутрь. Что касается экспозиции, средняя общая площадь под кривой (AUC) составляла 8,86 нг•час/мл. Все эти значения аналогичны тем, которые получены у взрослых и подростков.
Средний период полувыведения рупатадина у детей составлял 3,12 часа, это меньше, чем для таблеток, которые принимают взрослые и подростки.
Эффект приема пищи
Исследования взаимодействия пищи с пероральным раствором рупатадина не проводили. Исследования влияния приема пищи проводили у взрослых и подростков, применяя рупатадин в таблетках по 10 мг. Прием пищи усиливает системное влияние рупатадина на организм (AUC) приблизительно на 23%. Максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) в результате приема пищи не изменяется. Эти отличия не имеют клинического значения.
Метаболизм и выведение
При исследовании экскреции у взрослых 34,6% введенного рупатадина выводится с мочой, а 60,9% с фекалиями, собранными за 7 дней. Рупатадин поддается значительному пресистемному метаболизму при пероральном пути введения. Неизмененная активная субстанция выявляется в моче и в фекалиях только в незначительных количествах. Это означает, что рупатадин практически полностью метаболизируется. В общем, активные метаболиты дезлоратадина и других гидроксилированных производных составляли соответственно 27% и 48% от общего системного влияния активных веществ. Исследования метаболизма in vitro в микросомах печени человека показали, что рупатадин метаболизируется главным образом при участии цитохрома P450 (CYP 3A4).
Этот лекарственное средство содержит сахарин натрия, поэтому он может быть вредным для зубов. Пациентам с редкими наследственными формами фруктозной непереносимости, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или сахарозо-изомальтазной недостаточности не следует принимать этот препарат.
Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат, который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Лекарственное средство применять детям с 2 до 11 лет.
Поскольку недостаточно данных о применении лекарственного средства детям до 2 лет, не рекомендуется применять его в этой возрастной категории.
Показания
Симптоматическое лечение аллергического ринита (включая персистирующий аллергический ринит) и крапивницы у детей с 2 до 11 лет.
Противопоказания
Гиперчувствительность к рупатадину или к какому-либо другому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования взаимодействия рупатадина в виде орального раствора у детей не проводили.
Исследования взаимодействия были проведены только у взрослых и подростков (старше 12 лет) с применением рупатадина в виде таблеток 10 мг.
Влияние других лекарственных средств на рупатадин
Совместного назначения с мощными ингибиторами CYP3A4 (включая итраконазол, кетоконазол, вориконазол, позаконазол, ингибиторы ВИЧ-протеазы, кларитромицин, нефазодон) следует избегать. При совместном назначении с умеренными ингибиторами CYP3A4 (эритромицин, флуканозол, дилтиазем) следует проявлять осторожность.
Совместное назначение рупатадина в дозе 20 мг и кетоконазола или эритромицина усиливает системное влияние рупатадина в 10 раз и последних — в 2–3 раза. Эти комбинации не сопровождаются изменениями интервала QT или увеличением частоты побочных реакций по сравнению с отдельным применением указанных препаратов.
Взаимодействие с грейпфрутом
Одновременный прием рупатадина в таблетках по 10 мг и грейпфрутового сока в 3,5 раза усиливает общее действие рупатадина. Это происходит потому, что сок грейпфрута содержит один или больше компонентов, которые ингибируют CYP3A4 и могут повысить концентрацию в плазме крови препаратов, метаболизм которых осуществляется с помощью CYP3A4, таких как рупатадин. Кроме того, было высказано предположение, что грейпфрут может влиять на кишечные транспортные системы лекарственных средств, таких как гликопротеин-P. Не следует употреблять грейпфрутовый сок одновременно с приемом препарата.
Влияние рупатадина на другие лекарственные средства
Следует соблюдать осторожность при одновременном назначении рупатадина с другими лекарственными средствами, которые метаболизируются и имеют узкий терапевтический индекс, поскольку данные о влиянии рупатадина на другие лекарственные средства ограничены.
Взаимодействие с алкоголем
После приема алкоголя доза рупатадина 10 мг оказывает незначительное влияние на результаты некоторых тестов на психомоторную работоспособность, что значительно не отличается от влияния приема только одного алкоголя. Доза 20 мг усиливала изменения, вызванные приемом алкоголя.
Взаимодействие с депрессантами ЦНС
Как и в случае применения других антигистаминных препаратов, нельзя исключить взаимодействия с депрессантами ЦНС.
Взаимодействие со статинами
Бессимптомное повышение креатинфосфокиназы иногда отмечали во время клинических исследований рупатадина. Риск при взаимодействии со статинами (некоторые из них также метаболизируются изоферментом CYP3A4 цитохрома P450) неизвестен. Поэтому рупатадин следует с осторожностью применять при одновременном назначении со статинами.
Особенности применения
Следует избегать комбинации рупатадина с мощными ингибиторами CYP3A4, и с осторожностью назначать с умеренными ингибиторами CYP3A4.
Может понадобиться коррекция дозы чувствительных субстратов CYP3A4 (например, симвастатин, ловастатин) и субстратов CYP3A4 с узким терапевтическим индексом (например циклоспорин, такролимус, сиролимус, эверолимус, цизаприд), поскольку рупатадин может повышать концентрацию этих препаратов в плазме крови.
Влияние рупатадина в таблетках по 10 мг на функцию сердца оценивали в исследовании Thorough QT/QTc у взрослых, в котором рупатадин в дозе, превышающей терапевтическую в 10 раз, не влиял на ЭКГ и, тем самым, не вызывал настороженности в отношении кардиологической безопасности. Однако рупатадин следует с осторожностью назначать пациентам с удлинением интервала QT, пациентам с нескорректированной гипокалиемией, пациентам со стойкими проаритмичными состояниями, такими как клинически значимая брадикардия, острая ишемия миокарда.
Сообщали о повышении креатинфосфокиназы, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, а также об изменении показателей функциональных печеночных проб как о нечастых побочных явлениях рупатадина в таблетках по 10 мг у взрослых.
Не рекомендуется одновременный прием рупатадина с грейпфрутовым соком.
Пациенты с почечной или печеночной недостаточностью: из-за отсутствия клинического опыта применение препарата пациентам с нарушениями функции почек или печени не рекомендовано.
Способ применения и дозы
Для обеспечения точной дозировки упаковка содержит шприц-дозатор.
В горловину флакона вставить шприц-дозатор и отмерить необходимое количество раствора с учетом возраста и массы тела ребенка.
Следует обратить внимание, что если флакон содержит адаптер, расположенный в горловине, в таком случае плотно вставить шприц-дозатор в шейку адаптера и перевернуть флакон вверх дном, осторожно потянуть поршень, втягивая жидкость в шприц-дозатор до нужной отметки. Набрав необходимое количество раствора, перевернуть флакон в изначальное положение и осторожно вынуть шприц-дозатор из флакона.
После использования промыть детали шприца-дозатора теплой водой.
Дозировка
Дети с 2 до 11 лет
С массой тела от 10 кг, но менее 25 кг: 2,5 мл (2,5 мг рупатадина) орального раствора 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
С массой тела от 25 кг: 5 мл (5 мг рупатадина) орального раствора 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Побочные реакции
Частота нежелательных реакций определена таким образом: часто (≥ 1/100 < 1/10; нечасто (≥ 1/1000 < 1/100).
Со стороны крови и лимфатической системы: нечасто — эозинофилия, нейтропения.
Со стороны нервной системы: часто – головная боль, сонливость; нечасто – головокружение.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: нечасто — тошнота.
Со стороны кожи и соединительной ткани: нечасто – экзема, ночная потливость.
Инфекции и инвазии: нечасто – грипп, назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей.
Общие нарушения: нечасто – утомляемость.
Срок годности
2 года.
Срок годности после первого вскрытия флакона — 12 месяцев.
Не использовать препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе с адаптером или без адаптера. По 1 флакону со шприцом-дозатором в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Фармак».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.