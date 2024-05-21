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Делакс (Delax) (357118) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Делакс (Delax)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капли
Объем
30 мл
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ