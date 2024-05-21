Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТДелакс (Delax) Делакс (Delax) (357118) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фитопродукт Форма выпуска Капли Объем 30 мл Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ