Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаВистабон основа (Whistabon base) Вистабон основа (Whistabon base) (357114) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 523,00 грн Без рецепта 60 шт от 523,00 грн В наличии в 327 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель EuBion Corporation Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата