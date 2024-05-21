Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАнтидот (Antidot) Антидот (Antidot) (357108) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 79,00 грн Без рецепта 20 шт, 0,5 г от 79,00 грн 20 шт от 380,00 грн 20 шт от 380,00 грн 20 шт, 2 г от 279,00 грн Больше +1 В наличии в 123 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Форма выпуска Таблетки Дозировка 0,5 г Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма