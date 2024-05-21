Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАнтидот (Antidot)

Антидот (Antidot) (357108) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Антидот (Antidot)
Цена в городе Киев
от 79,00 грн
Без рецепта
20 шт, 0,5 г от 79,00 грн 20 шт от 380,00 грн 20 шт от 380,00 грн 20 шт, 2 г от 279,00 грн
Больше
+1
В наличии в 123 аптеках
Забронировать Найти на карте
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма