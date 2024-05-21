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Антацитрон (Antacitron) (357106) - инструкция по применению Диетические добавки

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Антацитрон (Antacitron)
Цена в городе Киев
от 149,00 грн
Без рецепта
16 шт, 2,5 г от 149,00 грн
В наличии в 122 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
2,5 г
Количество штук в упаковке
16 шт.
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ