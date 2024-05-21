Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТАнтацитрон (Antacitron) Антацитрон (Antacitron) (357106) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 149,00 грн Без рецепта 16 шт, 2,5 г от 149,00 грн В наличии в 122 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Красота и Здоровье Форма выпуска Таблетки Дозировка 2,5 г Количество штук в упаковке 16 шт. Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ