АМИГРЕН ФИТО (AMIGREN FITO) (357103) - инструкция по применению Диетические добавки
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АМИГРЕН ФИТО инструкция по применению
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к рациону питания — источник биологически активных веществ, способствует улучшению самочувствия метеозависимых людей при проблемах связанных с изменениями погоды, которые проявляются головной болью, расстройствами сна, изменениями АД, тошнотой, снижением концентрации внимания. Обладает общеукрепляющим свойством.
Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Способ употребления: взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки, запивая небольшим количеством жидкости. Срок употребления до 4 недель или врач определяет индивидуально.
Превышать указанную рекомендованное количество для ежедневного потребления.
Перед применением требует консультации с врачом.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость к компонентам, желчнокаменная болезнь и непроходимость желчных протоков, органические поражения сердца, беременные и женщины в период лактации, детский возраст до 18 лет.
Особые указания
диетическую добавку с содержанием солодки следует с осторожностью применять людям, страдающим АГ.
Условия хранения
в сухом, хорошо вентилируемом и защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.