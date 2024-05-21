диетическая добавка к рациону питания — источник биологически активных веществ, способствует улучшению самочувствия метеозависимых людей при проблемах связанных с изменениями погоды, которые проявляются головной болью, расстройствами сна, изменениями АД, тошнотой, снижением концентрации внимания. Обладает общеукрепляющим свойством.

Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Способ употребления: взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки, запивая небольшим количеством жидкости. Срок употребления до 4 недель или врач определяет индивидуально.

Превышать указанную рекомендованное количество для ежедневного потребления.

Перед применением требует консультации с врачом.