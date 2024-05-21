Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияАМИГРЕН ФИТО (AMIGREN FITO)

АМИГРЕН ФИТО (AMIGREN FITO) (357103) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
АМИГРЕН ФИТО (AMIGREN FITO)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия

АМИГРЕН ФИТО инструкция по применению

Рекомендации по употреблению

диетическая добавка к рациону питания — источник биологически активных веществ, способствует улучшению самочувствия метеозависимых людей при проблемах связанных с изменениями погоды, которые проявляются головной болью, расстройствами сна, изменениями АД, тошнотой, снижением концентрации внимания. Обладает общеукрепляющим свойством.
Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Способ употребления: взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки, запивая небольшим количеством жидкости. Срок употребления до 4 недель или врач определяет индивидуально.
Превышать указанную рекомендованное количество для ежедневного потребления.
Перед применением требует консультации с врачом.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость к компонентам, желчнокаменная болезнь и непроходимость желчных протоков, органические поражения сердца, беременные и женщины в период лактации, детский возраст до 18 лет.

Особые указания

диетическую добавку с содержанием солодки следует с осторожностью применять людям, страдающим АГ.

Условия хранения

в сухом, хорошо вентилируемом и защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.