Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ

Витамин К2 (Vitamin K2)

НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИН К2 (МЕНАХИНОН 7)-100 мкг капсулы 100 мкг №50
Цены в Киев
от 901,90 грн
в 311 аптеке
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Характеристики
Производитель
Solgar Vitamin and Herb
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
100 мкг
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки