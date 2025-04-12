Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ
Витамин К2 (Vitamin K2)
Цены в
Киев
от
901,90
грн
в 311 аптеке
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Характеристики
Производитель
Solgar Vitamin and Herb
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
100 мкг
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ
Цены в
Киев
от
901,90
грн
в 311 аптеке
Найти в аптеках
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