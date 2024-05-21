Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепагеном (Gepagenom) Гепагеном (Gepagenom) (357092) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 252,40 грн Без рецепта 30 шт, 350 мг от 252,40 грн 30 шт, 350 мг от 252,40 грн В наличии в 7 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Нутридем Форма выпуска Капсулы Дозировка 350 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря