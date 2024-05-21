Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияБронхомед (Bronchomed) Бронхомед (Bronchomed) (357082) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 174,60 грн Без рецепта 30 шт от 174,60 грн В наличии в 648 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Domaco Форма выпуска Пастилки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания