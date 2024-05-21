Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияБронхомед (Bronchomed)

Бронхомед (Bronchomed) (357082) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Бронхомед (Bronchomed)
Цена в городе Киев
от 174,60 грн
Без рецепта
30 шт от 174,60 грн
В наличии в 648 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Пастилки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания