Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ Увлажнение + объм (Lip balm Moisturizing + volume) Бальзам для губ Увлажнение + объм (Lip balm Moisturizing + volume) (357042) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 35,78 грн Без рецепта 1 шт от 35,78 грн В наличии в 231 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МНПО Биокон Объем 10 мл Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами