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Бальзам для губ Увлажнение + объм (Lip balm Moisturizing + volume) (357042) - инструкция по применению Косметические средства

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Бальзам для губ Увлажнение + объм (Lip balm Moisturizing + volume)
Цена в городе Киев
от 35,78 грн
Без рецепта
1 шт от 35,78 грн
В наличии в 231 аптеке
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Производитель
Объем
10 мл
Косметические средства
1.4. Средства по уходу за губами