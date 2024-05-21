Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыАбсорбит (Absorbit) Абсорбит (Absorbit) (357012) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 45,00 грн Без рецепта 10 шт, 300 мг от 45,00 грн В наличии в 104 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармаком Форма выпуска Капсулы Дозировка 300 мг Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 14.1. Диетические добавки — сорбенты