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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыАбсорбит (Absorbit)

Абсорбит (Absorbit) (357012) - инструкция по применению Диетические добавки

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Абсорбит (Absorbit)
Цена в городе Киев
от 45,00 грн
Без рецепта
10 шт, 300 мг от 45,00 грн
В наличии в 104 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
300 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
14.1. Диетические добавки — сорбенты