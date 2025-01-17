Дорзопт плюс (Dorzopt plus) (356771) - инструкция по применению ATC-классификация
Дорзопт плюс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: дорзоламид; тимолол;
1 мл капель глазных, раствора, содержит 20 мг дорзоламида в виде 22,26 мг дорзоламида гидрохлорида и 5 мг тимолола в виде 6,84 мг тимолола малеата;
вспомогательные вещества: гидроксиэтилцеллюлоза; кислота лимонная моногидрат, натрия гидроксид 1 М раствор; маннитол (Е 421); бензалкония хлорид; 1 М раствор натрия гидроксида или кислоты соляной; вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, слегка вязкий раствор без механических примесей.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоглаукомные препараты и миотические средства. Блокаторы β-адренорецепторов.
Код АТС S01E D51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В состав препарата входят два действующих вещества: дорзоламида гидрохлорид и тимолола малеат. Каждый из этих компонентов снижает повышенное внутриглазное давление путем снижения секреции внутриглазной жидкости, но по различным механизмам действия.
Дорзоламида гидрохлорид является мощным ингибитором карбоангидразы II типа. Ингибирование карбоангидразы милиарного тела приводит к снижению секреции внутриглазной жидкости за счет замедления образования бикарбонатных ионов, что, со своей стороны, приводит к снижению транспорта натрия и жидкости.
Тимолола малеат является неселективным блокатором β-адренорецепторов. Точный механизм действия тимолола, которое проявляется в уменьшении внутриглазного давления, до сих пор не известен. Флуориметрические и тонографические исследования свидетельствуют о том, что эффект тимолола обусловлен уменьшением секреции гуморальной жидкости. Кроме того, тимолол может усиливать отток влаги.
Сочетанное действие двух компонентов приводит к более выраженному снижению внутриглазного давления, чем монотерапия этими препаратами.
После местного применения ДОРЗОПТ ПЛЮС снижает внутриглазное давление независимо от того, связано ли с его повышение с глаукомой. Повышенное внутриглазное давление играет значительную роль в патогенезе повреждения зрительного нерва и потере поля зрения при глаукоме.
ДОРЗОПТ ПЛЮС снижает внутриглазное давление без развития характерных для миотических средств побочных эффектов, таких как ночная слепота, спазм аккомодации, сужение зрачка.
Фармакокинетика.
Дорзоламида гидрохлорид. При местном применении дорзоламид проникает в системный кровоток. При длительном применении дорзоламид накапливается в эритроцитах в результате связывания с карбоангидразы II типа, поддерживая очень малые концентрации свободного препарата в плазме. Вследствие метаболизма дорзоламид образует единый N-дезэтильный метаболит, который менее выраженно блокирует карбоангидразу II типа по сравнению с его первоначальной формой: инкубирует карбоангидразу I типа менее активный изоэнзим. Метаболит также накапливается в эритроцитах, где связывается, главным образом, с карбоангидразой I типа. Примерно 33% дорзоламида связывается с белками плазмы крови. Дорзоламид выводится с мочой в неизмененном виде и в виде метаболита. После отмены препарата дорзоламид выводится нелинейно из эритроцитов, характеризуется начальным быстрым снижением концентрации и последующей фазой медленного выведения с периодом полувыведения около 4 месяцев.
Тимолола малеат. После местного глазного применения тимолол абсорбируется системно. Системная экспозиция тимолола определялась после местного применения офтальмологического 0,5% раствора 2 раза в сутки. Максимальная концентрация в плазме крови после применения утренней дозы составляла 0,46 нг/мл, а после применения вечерней дозы — 0,35 нг/мл.
Показания
Показан для лечения повышенного внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной глаукомой или псевдоэксфолиативной глаукомой, когда местного применения только блокаторов β-адренорецепторов недостаточно.
Противопоказания
Препарат противопоказан пациентам с:
- реактивными заболеваниями дыхательных путей, в том числе бронхиальной астмой или бронхиальной астмой в анамнезе, или тяжелым хроническим обструктивным заболеванием легких;
- синусовой брадикардией, синдромом слабости синусового узла, синоатриальным блоком, антиовентрикулярной блокадой II или III степени, которая не контролируется кардиостимулятором, выраженной сердечной недостаточностью, кардиогенным шоком;
- тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина (CrCl) <30 мл/мин) или гиперхлоремическим ацидозом;
- повышенной чувствительностью к одному или обоим действующим веществам, или к любому из компонентов препарата, а также в период беременности и кормления грудью.
Указанные выше заболевания основаны на информации относительно отдельных активных компонентов и не являются специфичными для комбинации.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Специальные исследования взаимодействия препарата ДОРЗОПТ ПЛЮС и других лекарственных средств не проводились.
В клинических исследованиях этот препарат применяли одновременно с такими лекарственными средствами системного действия без признаков (без подтверждения) нежелательных взаимодействий препаратов: ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, мочегонные средства (диуретики), нестероидные противовоспалительные препараты, включая ацетилсалициловую кислоту и гормоны (например, эстроген, инсулин, тироксин).
Существует риск возникновения дополнительных эффектов, которые являются причиной артериальной гипотензии и/или выраженной брадикардии, когда офтальмологический раствор блокаторов β-адренорецепторов применяют одновременно с блокаторами кальциевых каналов для перорального применения, препаратами, снижающими выработку катехоламинов, или блокаторами β-адренорецепторов, антиаритмическими препаратами (включая амиодарон ), гликозидами наперстянки, парасимпатомиметиками, гуанетидином, наркотическими средствами и ингибиторами моноаминоксидазы (MAO).
Сообщалось о потенцировании системной блокады β-адренорецепторов (например, снижение частоты сердечных сокращений, депрессия) при комбинированном лечении ингибиторами CYP2D6 (хинидин, флуоксетин, пароксетин) и тимололом.
Хотя ДОРЗОПТ ПЛЮС качестве монотерапии оказывает незначительное влияние или не влияет на размер зрачка глаза, иногда сообщали о мидриазе в результате одновременного применения офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов и адреналина (эпинефрина).
Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать гипогликемический эффект противодиабетических препаратов.
Блокаторы β-адренорецепторов для перорального применения могут провоцировать развитие рикошетной артериальной гипертензии при отмене клонидина.
Особенности применения
Реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем
Как и другие офтальмологические препараты местного действия, тимолол абсорбируется системно. Поскольку тимолол является блокатором β-адренорецепторов, возможно развитие побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, возникающих при системном применении таких препаратов. Частота возникновения системных побочных реакций после местного применения офтальмологических препаратов ниже, чем при системном применении. По снижению системной абсорбции см. раздел «Способ применения и дозы».
Нарушения со стороны сердечной системы
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, ишемическая болезнь сердца (ИБС), вазоспастическая стенокардия/стенокардия Принцметала и сердечная недостаточность) и артериальной гипотензией лечение блокаторами β-адренорецепторов следует серьезно оценить и рассмотреть лечение другими действующими веществами. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями относительно появления признаков ухудшения этих заболеваний и побочных реакций.
Из-за негативного влияния на время проведения импульса блокаторы β-адренорецепторов следует назначать с осторожностью пациентам с блокадой сердца I степени.
Нарушения со стороны сосудистой системы
Пациентов с тяжелым периферическим нарушением/нарушениями кровообращения (то есть тяжелые формы болезни Рейно или синдрома Рейно) следует лечить с осторожностью.
Нарушения со стороны дыхательной системы
Сообщалось о развитии реакций со стороны дыхательной системы, в т.ч. летальных, вследствие бронхоспазма у пациентов с астмой после применения некоторых офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов.
ДОРЗОПТ ПЛЮС следует применять с осторожностью пациентам с легким/умеренным хроническим обструктивным заболеванием легких и только при условии, что ожидаемая польза превышает потенциальный риск.
Нарушение функции печени
Не исследовалось применение этого лекарственного средства пациентам с нарушениями функции печени, поэтому его следует с осторожностью назначать таким пациентам.
Иммунологические реакции и реакции гиперчувствительности
Как и другие офтальмологические препараты местного действия, этот препарат может абсорбироваться системно. Дорзоламид, как и сульфаниламиды, содержит сульфонамидную группу. Поэтому побочные реакции, которые наблюдаются при системном применении сульфонамидных препаратов, могут возникать при местном применении, включая такие тяжелые реакции, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При появлении признаков серьезных реакций или реакций гиперчувствительности следует прекратить применение препарата.
При применении этого лекарственного средства наблюдались местные побочные реакции со стороны органов зрения, подобные реакциям при применении глазных капель с дорзоламида гидрохлорид. При возникновении таких реакций следует рассмотреть вопрос о прекращении применения лекарственного средства.
При приеме блокаторов β-адренорецепторов пациенты с атопией или тяжелой анафилактической реакцией на многочисленные аллергены в анамнезе могут быть более чувствительными к повторному воздействию таких аллергенов в случае анафилактических реакций и могут не поддаваться лечению обычной дозой адреналина.
Сопутствующая терапия
Влияние на внутриглазное давление или известное влияние системных блокаторов β-адренорецепторов может усиливаться при применении тимолола пациентами, которые уже получают системный блокатор β-адренорецепторов. Следует тщательно наблюдать за ответом на лечение у таких пациентов. Применение двух местных блокаторов β-адренорецепторов не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Применение дорзоламида и пероральных ингибиторов карбоангидразы не рекомендуется.
Прекращение лечения
Как и при применении блокаторов β-адренорецепторов системного действия, следует постепенно прекратить применение в офтальмологического тимолола при необходимости отмены препарата пациентам с ИБС.
Дополнительные эффекты блокаторов β-адренорецепторов
Гипогликемия/диабет
Блокаторы β-адренорецепторов следует применять с осторожностью пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии, или пациентам с лабильным диабетом, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы гипогликемии.
Блокаторы β-адренорецепторов могут также маскировать признаки гипертиреоза. Внезапное прекращение применения блокаторов β-адренорецепторов может привести к ухудшению симптоматики.
Заболевания роговицы
Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут вызывать сухость глаз. Пациентов с заболеваниями роговицы следует лечить с осторожностью.
Анестезия при хирургическом вмешательстве
Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут блокировать системное влияние агонистов β-адренорецепторов, например адреналина. Анестезиолога необходимо уведомить о том, что пациент получает тимолол.
Лечение блокаторами β-адренорецепторов может обострять симптоматику при миастении гравис.
Дополнительные эффекты ингибирования карбоангидразы
Лечение пероральными ингибиторами карбоангидразы связывают с развитием уролитиаза в результате нарушений кислотно-основного баланса, особенно у пациентов с мочекаменной болезнью в анамнезе. Хотя нарушений кислотно-основного баланса при применении этого лекарственного средства не наблюдалось, редко сообщали о развитии уролитиаза. Поскольку ингибитор карбоангидразы при местном применении абсорбируется системно, пациенты с мочекаменной болезнью в анамнезе могут иметь более высокий риск развития уролитиаза при применении препарата ДОРЗОПТ ПЛЮС.
Другие особенности
Лечение пациентов с острой закрытоугольной глаукомой требует применения других терапевтических средств дополнительно к препаратам, снижающим глазное давление. Не исследовался применения этого лекарственного средства пациентам с острой закрытоугольной глаукомой.
При применении дорзоламида сообщали об отеке роговицы и необратимой декомпенсации роговицы у пациентов с уже существующими хроническими пороками роговицы и/или внутриглазным оперативным вмешательством в анамнезе. Существует высокая вероятность возникновения отека роговицы у пациентов с малым количеством эндотелиальных клеток. Следует принять меры предосторожности при назначении препарата ДОРЗОПТ ПЛЮС таким пациентам.
Об отслойке сосудистой оболочки глаза сообщали после проведения фильтрационных процедур с назначением лечения водными супрессантами (например, тимолол, ацетазоламид).
Как и при применении других противоглаукомных препаратов, сообщали о снижении чувствительности к офтальмологическому тимолола малеату после длительного лечения у некоторых пациентов. Однако в клинических исследованиях, во время которых 164 пациента находились под врачебным наблюдением в течении по крайней мере трех лет, не наблюдалось существенных различий среднего показателя внутриглазного давления после начальной стабилизации давления.
Использование контактных линз
Это лекарственное средство содержит консервант бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение глаз. Следует снять контактные линзы перед закапыванием препарата и подождать как минимум 15 минут перед тем, как снова надеть их. Известно, что бензалкония хлорид может обесцвечивать мягкие контактные линзы.
Способ применения и дозы
Дозы
ДОРЗОПТ ПЛЮС назначают по 1 капле в конъюнктивальный мешок пораженного (-ых) глаза (глаз) 2 раза в сутки.
Если одновременно применяют другой местный офтальмологический препарат, интервал между закапыванием препарата ДОРЗОПТ ПЛЮС и другого лекарственного средства должен составлять не менее 10 минут.
Пациенты должны вымыть руки перед приемом препарата и избегать контакта наконечника флакона с поверхностью глаза или веками.
Пациентам следует сообщить о том, что глазные растворы при ненадлежащем уходе за ними могут подлежать заражению обычными бактериями, которые, как известно, вызывают глазные инфекции. Применение зараженных растворов может привести к серьезным поражениям глаза и последующей потере зрения.
Применение наглазной повязки или закрывание век в течение 2 минут после применения уменьшает системное поглощения препарата. Это приводит к уменьшению системных побочных эффектов и увеличению местной эффективности препарата.
Инструкция по применению
Следует внимательно следовать инструкции по применению препарата ДОРЗОПТ ПЛЮС. Рекомендуется тщательно вымыть руки перед применением глазных капель.
1. Перед первым применением препарата необходимо убедиться, что защитная полоска снаружи флакона не повреждена.
2. Чтобы открыть флакон, необходимо открутить колпачок, поворачивая его до отсоединения защитного кольца.
3. Наклонить голову и оттянуть нижнее веко вниз для появления пространства между веком и глазом.
4. Перевернуть флакон, большим или указательным пальцем слегка нажать на специально обозначенное на флаконе место так, чтобы одна капля попала в глаз. НЕ КАСАТЬСЯ ПОВЕРХНОСТИ ГЛАЗА ИЛИ ВЕК НАКОНЕЧНИКОМ ФЛАКОНА.
5. Повторить пункты 3 и 4 для обоих глаз, если это предписано врачом.
6. Закрыть флакон колпачком, поворачивая его, пока он плотно не закроет флакон. Для подтверждения надежного закрытия флакона стрелка с левой стороны колпачка должна совпадать со стрелкой слева на этикетке флакона. Не закручивать колпачок слишком сильно, поскольку можно повредить флакон и колпачок.
7. После применения всех необходимых доз во флаконе может оказаться остаток препарата. Поскольку флакон содержит дополнительное количество препарата лекарственного средства, это гарантирует получение пациентам препарата ДОРЗОПТ ПЛЮС в полном объеме, назначенном врачом. Не пытайтесь удалить избыток препарата из флакона.
Дети
Не применяют.
Побочные реакции
О нижеприведенных побочных реакциях сообщали при применении препарата ДОРЗОПТ ПЛЮС или одного из его компонентов.
Частота: очень распространенные (≥1/10), распространенные (от ≥1/100 до <1/10), нераспространённые (от ≥1/1000 до <1/100), редко распространенные (от ≥1/10000 до <1/1 000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы
ДОРЗОПТ ПЛЮС:
Редко распространенные: симптомы системных аллергических реакций, в том числе ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь, анафилактические реакции.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор
Редко распространенные: симптомы аллергических реакций, в том числе ангионевротический отек, крапивница, очаговые и множественные высыпания, анафилактические реакции.
Частота неизвестна**: зуд.
Со стороны обмена веществ и питания
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Частота неизвестна**: гипогликемия.
Со стороны психики
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Нераспространенные: депрессия*.
Редко распространенные: бессонница*, ночные кошмары*, потеря памяти.
Со стороны нервной системы
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор:
Распространенные: головная боль*.
Редко распространенные: головокружение*, парестезия* (нарушение чувствительности кожи).
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Распространенные: головная боль*.
Нераспространенные: головокружение*, обморок*.
Редко распространенные: парестезии*, нарастание признаков и симптомов миастении гравис, снижение полового влечения (либидо)*, геморрагический инсульт*, церебральная ишемия.
Со стороны органов зрения
ДОРЗОПТ ПЛЮС:
Очень распространенные: жжение и покалывание.
Распространенные: конъюнктивальная инъекция, нечеткость зрения, эрозия роговицы, зуд в глазу, слезотечение.
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор:
Распространенные: воспаление век*, раздражение век*.
Нераспространенные: иридоциклит*.
Редко распространенные: раздражение глаз, включая покраснение*, боль в глазах*, шелушение век*, временная миопия (исчезает при прекращении лечения), отек роговицы* снижение внутриглазного давления*, отслойка сосудистой оболочки глаза (с последующей фильтрующей операцией)*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Распространенные: симптомы раздражения глаз, в том числе блефарит*, кератит*, снижение чувствительности роговицы, сухость глаз*.
Нераспространенные: нарушение зрения, включая изменения рефракции (в некоторых случаях — из-за отмены миотических средств)*.
Редко распространенные: птоз, диплопия, отслойка сосудистой оболочки глаза с последующей фильтрующей операцией* (см. раздел «Особенности применения»).
Частота неизвестна**: зуд, слезотечение, покраснение, нечеткость зрения, эрозия роговицы.
Со стороны органов слуха и равновесия
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Редко распространенные: звон в ушах*.
Со стороны сердца
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Нераспространенные: брадикардия*.
Редко распространенные: боль в грудной клетке*, учащенное сердцебиение*, аритмия*, застойная сердечная недостаточность*, остановка сердца*, блокада сердца.
Частота неизвестна**: блокада, сердечная недостаточность.
Со стороны сосудов
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Редко распространенные: артериальная гипотензия*, хромота, феномен Рейно*, ощущение холода в кистях и стопах*.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
ДОРЗОПТ ПЛЮС:
Распространенные: синусит.
Редко распространенные: одышка, дыхательная недостаточность, ринит, редко — бронхоспазм.
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор:
Редко распространенные: носовое кровотечение*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Нераспространенные: затрудненное дыхание (одышка)*.
Редко распространенные: бронхоспазм (преимущественно у пациентов с уже существующим бронхоспастическим заболеванием)*, дыхательная недостаточность, кашель*.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
ДОРЗОПТ ПЛЮС:
Очень распространенные: дисгевзия (изменение вкусовых ощущений).
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор:
Распространенные: тошнота*.
Редко распространенные: раздражение в горле, сухость во рту*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Нераспространенные: тошнота*, диспепсия*.
Редко распространенные: диарея, сухость во рту*.
Частота неизвестна**: дисгевзия (изменение вкусовых ощущений), боль в животе, рвота.
Со стороны кожи и подкожных тканей
ДОРЗОПТ ПЛЮС:
Редко распространенные: контактный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор:
Редко распространенные: сыпь*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Редко распространенные: аллопеция*, псориатические высыпания или обострение псориаза.
Частота неизвестна**: сыпь на коже.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Редко распространенные: системная красная волчанка.
Частота неизвестна**: миалгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей
ДОРЗОПТ ПЛЮС:
Нечасто: уролитиаз.
Со стороны половых органов и молочной железы
Тимолола малеат, капли глазные, раствор:
Редко: болезнь Пейрони*, снижение полового влечения (либидо).
Частота неизвестна**: половая дисфункция.
Общие расстройства и нарушения в месте введения
Дорзоламида гидрохлорид, капли глазные, раствор:
Часто: астения/слабость*.
Тимолола малеат, капли глазные, раствор.
Нечасто: астения/слабость *.
* Побочное действие, которое отмечалось после применения в терапии дорзоламидом с тимололом.
** Дополнительная побочная реакция, которая отмечалась после применения офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов и может, вероятно, возникать после применения дорзоламида с тимололом.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важным. Это позволяет продолжить мониторинг баланса пользы и риска лекарственного средства. Врачей просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
2 года.
После вскрытия флакона применять препарат не более 4 недель.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС
Хранить в недоступном для детей месте
Упаковка
По 5 мл во флаконе-капельнице и картонной пачке
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
К.Т. Ромфарм Компани С.Р.Л.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Эроилор № 1А, г. Отопень, 075100, округ Илфов, Румыния.