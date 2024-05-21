Даклив® (Dacliv®) (356705) - инструкция по применению Диетические добавки
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Даклив инструкция по применению
Характеристика
адеметионин (S-аденозил-L-метионин) — природное вещество, образующееся из метионина (одной из незаменимых аминокислот), содержится во всех тканях и жидкостях организма. Около 45% всего адеметионина в организме синтезируется в печени.
Адеметионин участвует в синтезе белков, фосфолипидов, гормонов, нейромедиаторов, а также таурина, без которого невозможно образование желчи, и глутатиона, основного внутриклеточного антиоксиданта с мощным детоксикационным действием в печени. Глутатион уменьшает процессы перекисного окисления липидов и таким образом защищает клетки печени от оксидативного поражения. Синтез глутатиона в достаточном количестве является критическим фактором для выживания клеток.
При применении лекарственных средств, злоупотреблении алкоголем, нездоровом образе жизни и несбалансированном питании синтез адеметионина снижается, что может приводить к нарушению функции печени и других органов и тканей.
Рекомендации по употреблению
таблетку Даклив следует вынуть из блистера непосредственно перед приемом и глотать, не разжевывая. Таблетки покрыты специальной оболочкой, которая растворяется только в кишечнике, благодаря чему адеметионин высвобождается в двенадцатиперстной кишке.
Употреблять взрослым по 1 таблетке в сутки между приемами пищи для более полного всасывания адеметионина.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и период лактации, возраст до 18 лет, биполярный психоз.
Особые указания
не следует превышать рекомендуемые дозы.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не рекомендуется принимать адеметионин перед сном из-за возможного психоэмоционального возбуждения.
При приеме антидепрессантов или ингибиторов МАО проконсультируйтесь с врачом о возможности употребления.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.