адеметионин (S-аденозил-L-метионин) — природное вещество, образующееся из метионина (одной из незаменимых аминокислот), содержится во всех тканях и жидкостях организма. Около 45% всего адеметионина в организме синтезируется в печени.

Адеметионин участвует в синтезе белков, фосфолипидов, гормонов, нейромедиаторов, а также таурина, без которого невозможно образование желчи, и глутатиона, основного внутриклеточного антиоксиданта с мощным детоксикационным действием в печени. Глутатион уменьшает процессы перекисного окисления липидов и таким образом защищает клетки печени от оксидативного поражения. Синтез глутатиона в достаточном количестве является критическим фактором для выживания клеток.

При применении лекарственных средств, злоупотреблении алкоголем, нездоровом образе жизни и несбалансированном питании синтез адеметионина снижается, что может приводить к нарушению функции печени и других органов и тканей.