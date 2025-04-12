Фармакодинамика.

НЕЗОЛИД является антибактериальным средством.

При применении лекарственного средства в дозах 600 и 1200 мг не выявлено значительного его влияния на интервал QTc при максимальной концентрации препарата в плазме крови и в любое другое время.

Фармакокинетика.

Средние характеристики фармакокинетики линезолида у взрослых после однократного и многократного перорального и внутривенного внедрения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Средние (стандартное отклонение) показатели фармакокинетики линезолида у взрослых

Доза линезолида Cmax мкг/мл Cmin мкг/мл Tmax год AUC * мкг•ч/мл t1/2 ч CL мл/мин Таблетки по 400 мг одноразовая доза † каждые 12 ч 8,1 (1,83) 11 (4,37) --- 3,08 (2,25) 1,52 (1,01) 1,12 (0,47) 55,1 (25) 73,4 (33,5) 5,2 (1,5) 4,69 (1,7) 146 (67) 110 (49) Таблетки по 600 мг одноразовая доза каждые 12 ч 12,7 (3,96) 21,2 (5,78) -- 6,15 (2,94) 1,28 (0,66) 1,03 (0,62) 91,4 (39,3) 138 (42,1) 4,26 (1,65) 5,4 (2,06) 127 (48) 80 (29) 600 мг, внутривенная инъекция ‡ одноразовая доза каждые 12 годин 12,9 (1,6) 15,1 (2,52) --- 3,68 (2,36) 0,5 (0,1) 0,51 (0,03) 80,2 (33,3) 89,7 (31) 4,4 (2,4) 4,8 (1,7) 138 (39) 123 (40) 600 мг, оральная суспензия одноразовая доза 11 (2,76) --- 0,97 (0,88) 80,8 (35,1) 4,6 (1,71) 141 (45)

* AUC для однократной дозы = AUC-¥; AUC для многократной дозы = AUC-t.

† Данные, нормализованные до дозы 375 мг.

‡ Данные, нормализованные до дозы 625 мг, вводили внутривенную дозу с помощью инфузии продолжительностью 0,5 часа.

Cmax = максимальная концентрация препарата в плазме крови; Cmin = минимальная концентрация препарата в плазме крови; Tmax = время до достижения Cmax; AUC = площадь под кривой «концентрация — время»; Т½ = период полувыведения; CL = системный клиренс.

Абсорбция

После перорального применения линезолид интенсивно всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 1–2 ч после приема препарата, а абсолютная биодоступность составляет окло 100%. Поэтому линезолид можно применять перорально или внутривенно без коррекции дозы.

Линезолид можно применять независимо от приема пищи. Время до достижения максимальной концентрации увеличивается с 1,5 до 2,2 ч, а Cmax снижается примерно на 17% при применении линезолида с пищей с высоким содержанием жиров. Однако общая экспозиция, оцениваемая по AUC0-¥, подобна в обоих случаях.

Распределение

Линезолид быстро распределяется в тканях с хорошей перфузией. Около 31% линезолида связывается с белками плазмы крови, и это не зависит от концентрации препарата. Объем распределения линезолида в равновесном состоянии у здоровых взрослых добровольцев составляет в среднем 40 — 50 л.

Концентрации линезолида определялись в разных жидкостях после многократного введения линезолида. Отношение концентрации линезолида в слюне к концентрации в плазме крови составляло 1,2:1, а отношение концентрации линезолида в поте к концентрации в плазме крови — 0,55:1.

Meтоболизм

Линезолид предпочтительно метаболизируется путем окисления морфолинового кольца с образованием двух неактивных производных карбоксильной кислоты с разомкнутым кольцом: метаболита аминоэтоксиуксусной кислоты (А) и гидроксиэтилглицина метаболита (В). Предполагается, что метаболит А появляется ферментативным методом, тогда как образование метаболита В происходит неферментативным методом, включающим химическое окисление в условиях in vitro. Исследования in vitro показали, что линезолид минимально метаболизируется с возможным участием в этом процессе системы цитохрома человека Р450. Однако метаболические пути для линезолида до конца не изучены.

Выведение

Непочечный клиренс составляет около 65% от общего клиренса линезолида. В равновесном состоянии около 30% дозы препарата выявляется в моче в виде линезолида, 40% — в виде метаболита В и 10% — в виде метаболита А. Средний почечный клиренс линезолида составляет 40 мл/мин, что указывает на чистую канальцевую реабсорбцию. Линезолид в кале практически не определяется, тогда как около 6% дозы препарата выявляется в кале в виде метаболита В и 3% — в виде метаболита А.

Незначительная нелинейность клиренса наблюдалась при повышении дозы линезолида, что, по-видимому, является следствием низшего почечного и непочечного клиренса при его более высоких концентрациях. Однако эта разница в клиренсе была незначительна и не влияла на воображаемый период полувыведения.