Линезолид

Незолид (Nezolid)

Незолид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №10
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
AAR Pharma FZ LLC
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
600 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/17813/01/01 от 11.12.2019
Международное название

Незолид инструкция по применению

Состав

действующее вещество: linezolid;

1 таблетка, покрытая плёночной оболочкой, содержит линезолида 600 мг;

вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, магния стеарат, очищенный тальк, Opadry white.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета, капсуловидной формы с распределительной чертой с одной стороны и гладкие с другой стороны.

Фармакотерапевтическая группа

Антибактериальные средства для системного применения. Код ATС J01X Х08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

НЕЗОЛИД является антибактериальным средством.

При применении лекарственного средства в дозах 600 и 1200 мг не выявлено значительного его влияния на интервал QTc при максимальной концентрации препарата в плазме крови и в любое другое время.

Фармакокинетика.

Средние характеристики фармакокинетики линезолида у взрослых после однократного и многократного перорального и внутривенного внедрения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Средние (стандартное отклонение) показатели фармакокинетики линезолида у взрослых

Доза линезолидаCmax мкг/млCmin мкг/млTmax годAUC * мкг•ч/млt1/2 чCL мл/мин
Таблетки по 400 мг одноразовая доза † каждые 12 ч

8,1

(1,83)

11

(4,37)

---

3,08

(2,25)

1,52

(1,01)

1,12

(0,47)

55,1

(25)

73,4

(33,5)

5,2

(1,5)

4,69

(1,7)

146

(67)

110

(49)

Таблетки по 600 мг одноразовая доза каждые 12 ч

12,7

(3,96)

21,2

(5,78)

--

6,15

(2,94)

1,28

(0,66)

1,03

(0,62)

91,4

(39,3)

138

(42,1)

4,26

(1,65)

5,4

(2,06)

127

(48)

80

(29)

600 мг, внутривенная инъекция ‡ одноразовая доза каждые 12 годин

12,9

(1,6)

15,1

(2,52)

---

3,68

(2,36)

0,5

(0,1)

0,51

(0,03)

80,2

(33,3)

89,7

(31)

4,4

(2,4)

4,8

(1,7)

138

(39)

123

(40)

600 мг, оральная суспензия одноразовая доза

11

(2,76)

---

0,97

(0,88)

80,8

(35,1)

4,6

(1,71)

141

(45)

* AUC для однократной дозы = AUC-¥; AUC для многократной дозы = AUC-t.

† Данные, нормализованные до дозы 375 мг.

‡ Данные, нормализованные до дозы 625 мг, вводили внутривенную дозу с помощью инфузии продолжительностью 0,5 часа.

Cmax = максимальная концентрация препарата в плазме крови; Cmin = минимальная концентрация препарата в плазме крови; Tmax = время до достижения Cmax; AUC = площадь под кривой «концентрация — время»; Т½ = период полувыведения; CL = системный клиренс.

Абсорбция

После перорального применения линезолид интенсивно всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 1–2 ч после приема препарата, а абсолютная биодоступность составляет окло 100%. Поэтому линезолид можно применять перорально или внутривенно без коррекции дозы.

Линезолид можно применять независимо от приема пищи. Время до достижения максимальной концентрации увеличивается с 1,5 до 2,2 ч, а Cmax снижается примерно на 17% при применении линезолида с пищей с высоким содержанием жиров. Однако общая экспозиция, оцениваемая по AUC0-¥, подобна в обоих случаях.

Распределение

Линезолид быстро распределяется в тканях с хорошей перфузией. Около 31% линезолида связывается с белками плазмы крови, и это не зависит от концентрации препарата. Объем распределения линезолида в равновесном состоянии у здоровых взрослых добровольцев составляет в среднем 40 — 50 л.

Концентрации линезолида определялись в разных жидкостях после многократного введения линезолида. Отношение концентрации линезолида в слюне к концентрации в плазме крови составляло 1,2:1, а отношение концентрации линезолида в поте к концентрации в плазме крови — 0,55:1.

Meтоболизм

Линезолид предпочтительно метаболизируется путем окисления морфолинового кольца с образованием двух неактивных производных карбоксильной кислоты с разомкнутым кольцом: метаболита аминоэтоксиуксусной кислоты (А) и гидроксиэтилглицина метаболита (В). Предполагается, что метаболит А появляется ферментативным методом, тогда как образование метаболита В происходит неферментативным методом, включающим химическое окисление в условиях in vitro. Исследования in vitro показали, что линезолид минимально метаболизируется с возможным участием в этом процессе системы цитохрома человека Р450. Однако метаболические пути для линезолида до конца не изучены.

Выведение

Непочечный клиренс составляет около 65% от общего клиренса линезолида. В равновесном состоянии около 30% дозы препарата выявляется в моче в виде линезолида, 40% — в виде метаболита В и 10% — в виде метаболита А. Средний почечный клиренс линезолида составляет 40 мл/мин, что указывает на чистую канальцевую реабсорбцию. Линезолид в кале практически не определяется, тогда как около 6% дозы препарата выявляется в кале в виде метаболита В и 3% — в виде метаболита А.

Незначительная нелинейность клиренса наблюдалась при повышении дозы линезолида, что, по-видимому, является следствием низшего почечного и непочечного клиренса при его более высоких концентрациях. Однако эта разница в клиренсе была незначительна и не влияла на воображаемый период полувыведения.

Показания

Лечение инфекций, вызванных чувствительными штаммами анаэробных или аэробных грамположительных микроорганизмов, включая инфекции, сопровождающиеся бактериемией, такие как:

  • нозокомиальная пневмония;
  • негоспитательная пневмония;
  • осложненные инфекции кожи и ее структур, в частности инфекции на фоне диабетической стопы без сопутствующего остеомиелита, вызванные Staphylococcus aureus (метицилиночувствительными и метицилинорезистентными изолятами), Streptococcus pyogenes или Streptococcus agalactiae;
  • неосложненные инфекции кожи и ее структур, вызванные Staphylococcus aureus (только метицилиночувствительными изолятами) или Streptococcus pyogenes;
  • инфекции, вызванные энтерококками, включая резистентные к ванкомицину штаммы Enterococcus faecium и faecalis.

Если возбудители инфекции включают в себя грамотрицательные микроорганизмы, клинически показано назначение комбинированной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к линезолиду или любому другому компоненту лекарственного средства.

Применение одновременно с медицинскими препаратами, подавляющими моноаминоксидазу А и В (например фенелзин, изокарбоксазид, селегилин, моклобемид), а также применение в течение 2 нед после приема таких препаратов.

За исключением случаев, когда есть возможность тщательного наблюдения и мониторинга артериального давления, препарат не следует назначать пациентам с нижеперечисленными сопутствующими клиническими состояниями или во время приема нижеследующих препаратов:

  • неконтролируемая артериальная гипертензия, тиреотоксикоз, феохромоцитома, карциноид, биполярная депрессия, шизоаффективное расстройство, острые эпизоды головокружения;
  • ингибиторы обратного захвата серотонина, трициклические антидепрессанты, агонисты 5-НТ1-рецепторов серотонина (триптаны), прямые и непрямые симпатомиметики (включая адренергические бронходилататоры, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин), вазопрессоры (эпинефрин, норэпинефрин), допаминергические соединения (допамин, добутамин), петидин или буспирон.

Способ применения и дозы

Пациенты, лечение которых было начато с назначения линезолида для внутривенных инфузий, могут быть переведены на лечение линезолидом для перорального применения. В таком случае подбор дозы не требуется, поскольку биодоступность линезолида при приеме внутрь составляет около 100%.

Таблица 2

ПоказанияДоза и способ примененияРекомендованная продолжительность лечения (сутки подряд)
Взрослые и дети (возраст старше 12 лет)
Нозокомиальная пневмония600 мг внутривенно или перорально каждые 12 часов10–14
Негоспитальная пневмония (в том числе формы, сопровождающиеся бактериемией)
Осложненные инфекции кожи и ее структур
Инфекции, вызванные Enterococcus faecium, резистентными к ванкомицину, в частности инфекции, сопровождающиеся бактериемией600 мг внутривенно или перорально каждые 12 часов14–28
Неосложненные инфекции кожи и ее структур

Взрослые: 400 мг перорально каждые 12 часов*

Дети в возрасте старше 12 лет: 600 мг перорально каждые 12 часов

10–14

*- применять препарат в другой лекарственной форме с возможностью соответствующего дозирования.

Продолжительность лечения зависит от возбудителя, локализации и тяжести инфекции, а также клинического эффекта. Максимальная продолжительность лечения — 28 дней. Безопасность и эффективность применения линезолида дольше 28 дней не были изучены.

Не требуется повышения рекомендованных доз или длительности лечения в случаях инфекций, сопровождающихся бактериемией.

Максимальная доза для взрослых и детей не должна превышать 600 мг 2 раза в день.

Применение пациентам пожилого возраста: нет необходимости в коррекции дозы.

Применение пациентам с почечной недостаточностью (в частности, с клиренсом креатинина < 30 мл/мин): фармакокинетика линезолида не изменяется у пациентов с какой-либо степенью почечной недостаточности; однако два основных метаболита линезолида накапливаются у пациентов с почечной недостаточностью и накопление больше у пациентов с большей степенью тяжести почечной дисфункции. Независимо от функции почек достигались одинаковые концентрации линезолида в плазме крови, поэтому пациентам с почечной недостаточностью не рекомендуется проводить коррекцию дозы. Однако, учитывая отсутствие информации о клинической значимости накопления основных метаболитов, следует учитывать это при применении линезолида пациентам при наличии почечной недостаточности и потенциальных рисков накопления таких метаболитов. И линезолид, и два метаболита выводятся с помощью гемодиализа. Информация о влиянии перитонеального диализа на фармакокинетику линезолида отсутствует. Поскольку через 3 ч после введения препарата около 30% дозы выводится в течение 3-часового сеанса гемодиализа, линезолид следует назначать после гемодиализа.

Применение пациентам с печеночной недостаточностью: клинические данные по этому вопросу ограничены, поэтому рекомендуется назначать линезолид только тогда, когда ожидаемое преимущество от лечения выше потенциального риска.

Дети

Препарат в данной лекарственной форме назначать детям в возрасте старше 12 лет.

Побочные реакции

У около 22% пациентов развивались побочные реакции; чаще всего сообщалось о головной боли (2,1%), диарее (4,2%), тошноте (3,3%) и кандидозе (в том числе оральный 0,8% и вагинальный 1,1%, см. перечень ниже). Наиболее частыми побочными реакциями, которые приводили к отмене препарата, были головная боль, диарея, тошнота и рвота. Около 3% пациентов прекратили лечение из-за развития обусловленных препаратом побочных реакций.

Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось при лечении линезолидом. Частота определена следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥1/100, < 1/10), нечасто (≥1/1000, < 1/100), редко (≥1/10000, < 1/1000), очень редко (< 1/10000) и частота неизвестна (нельзя установить из имеющихся данных).

Инфекции и инвазии

Часто: кандидоз (в том числе оральный и вагинальный кандидоз) или грибковые инфекции.

Нечасто: вагинит.

Частота неизвестна: антибиотикоассоциированные колиты, включая псевдомембранозный колит.

Со стороны крови и лимфатической системы

Нечасто: эозинофилия, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения.

Частота неизвестна: миелосупрессия, панцитопения, анемия, сидеробластная анемия.

Со стороны иммунной системы

Частота неизвестна: анафилаксия.

Со стороны метаболизма и питания

Частота неизвестна: лактатацидоз, гипонатриемия.

Со стороны психики

Нечасто: бессонница.

Неврологические расстройства

Часто: головная боль, перверсии вкуса (металлический привкус).

Нечасто: головокружение, гипестезия, парестезия.

Частота неизвестна: серотониновый синдром, судороги, периферическая нейропатия.

Со стороны органов зрения

Нечасто: ухудшение зрения.

Частота неизвестна: зрительная нейропатия, неврит зрительного нерва, потеря зрения, изменение цветовосприятия, дефект поля зрения.

Со стороны органов слуха и лабиринта

Нечасто: звон в ушах.

Со стороны сердца

Редко: аритмия (тахикардия).

Со стороны сосудов

Нечасто: артериальная гипертензия, флебит, тромбофлебит.

Редко: транзиторная ишемическая атака.

Со стороны желудочно-кишечного тракта

Часто: диарея, тошнота, рвота.

Нечасто: локальные или общие боли в животе, запор, сухость во рту, диспепсия, гастрит, глоссит, жидкий кал, панкреатит, стоматит, расстройства или изменение цвета языка.

Частота неизвестна: обесцвечивание поверхности зубов.

Со стороны гепатобилиарной системы

Часто: аномальные функциональные печеночные пробы, увеличение уровней аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) или щелочной фосфатазы.

Нечасто: повышение общего билирубина.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки

Нечасто: дерматит, чрезмерное потоотделение, зуд, сыпь, крапивница.

Частота неизвестна: буллезные поражения кожи как при синдроме Стивенса — Джонсона и токсическом эпидермальном некролизе, ангиоэдеме, алопеции.

Со стороны почек и мочевыводящей системы

Часто: повышение азота мочевины крови.

Нечасто: полиурия, повышение креатинина.

Единичные: почечная недостаточность.

Со стороны репродуктивной системы и молочных желез

Нечасто: вульвовагинальные нарушения.

Общие нарушения и нарушения в месте введения

Нечасто: повышенная утомляемость, лихорадка, жажда, локальная боль.

Исследования

Биохимия

Часто: повышение лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатининкиназы, липазы, амилазы или глюкозы без голодания. Снижение общего уровня белка, альбумина, натрия и кальция. Повышение или понижение уровня калия или бикарбоната.

Нечасто: повышение общего уровня натрия или кальция. Снижение уровня глюкозы без голодания. Повышение или понижение уровня хлоридов.

Гематология

Часто: повышение содержания нейтрофилов и эозинофилов. Снижение уровня гемоглобина, гематокрита или количества эритроцитов. Повышение или понижение количества тромбоцитов или лейкоцитов.

Нечасто: повышение количества ретикулоцитов. Снижение количества нейтрофилов.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 4 или 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Зим Лабораториз Лимитед/Zim Laboratories Limited

Заявитель

ААР ФАРМА ФЗ-ЛЛС/AAR PHARMA FZ-LLC.

Местонахождение заявителя

Помещение 702, 7 этаж, здание: ДиЭсСи Тауэр, п/с — 478837, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты/Premises 7702, 7th Floor, Building: DSC Tower, Post Box — 478837, Dubai, United Arab Emira.