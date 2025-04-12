Незолид (Nezolid)
Незолид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: linezolid;
1 таблетка, покрытая плёночной оболочкой, содержит линезолида 600 мг;
вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, магния стеарат, очищенный тальк, Opadry white.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета, капсуловидной формы с распределительной чертой с одной стороны и гладкие с другой стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Код ATС J01X Х08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
НЕЗОЛИД является антибактериальным средством.
При применении лекарственного средства в дозах 600 и 1200 мг не выявлено значительного его влияния на интервал QTc при максимальной концентрации препарата в плазме крови и в любое другое время.
Фармакокинетика.
Средние характеристики фармакокинетики линезолида у взрослых после однократного и многократного перорального и внутривенного внедрения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Средние (стандартное отклонение) показатели фармакокинетики линезолида у взрослых
|Доза линезолида
|Cmax мкг/мл
|Cmin мкг/мл
|Tmax год
|AUC * мкг•ч/мл
|t1/2 ч
|CL мл/мин
|Таблетки по 400 мг одноразовая доза † каждые 12 ч
8,1
(1,83)
11
(4,37)
---
3,08
(2,25)
1,52
(1,01)
1,12
(0,47)
55,1
(25)
73,4
(33,5)
5,2
(1,5)
4,69
(1,7)
146
(67)
110
(49)
|Таблетки по 600 мг одноразовая доза каждые 12 ч
12,7
(3,96)
21,2
(5,78)
--
6,15
(2,94)
1,28
(0,66)
1,03
(0,62)
91,4
(39,3)
138
(42,1)
4,26
(1,65)
5,4
(2,06)
127
(48)
80
(29)
|600 мг, внутривенная инъекция ‡ одноразовая доза каждые 12 годин
12,9
(1,6)
15,1
(2,52)
---
3,68
(2,36)
0,5
(0,1)
0,51
(0,03)
80,2
(33,3)
89,7
(31)
4,4
(2,4)
4,8
(1,7)
138
(39)
123
(40)
|600 мг, оральная суспензия одноразовая доза
11
(2,76)
|---
0,97
(0,88)
80,8
(35,1)
4,6
(1,71)
141
(45)
* AUC для однократной дозы = AUC-¥; AUC для многократной дозы = AUC-t.
† Данные, нормализованные до дозы 375 мг.
‡ Данные, нормализованные до дозы 625 мг, вводили внутривенную дозу с помощью инфузии продолжительностью 0,5 часа.
Cmax = максимальная концентрация препарата в плазме крови; Cmin = минимальная концентрация препарата в плазме крови; Tmax = время до достижения Cmax; AUC = площадь под кривой «концентрация — время»; Т½ = период полувыведения; CL = системный клиренс.
Абсорбция
После перорального применения линезолид интенсивно всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 1–2 ч после приема препарата, а абсолютная биодоступность составляет окло 100%. Поэтому линезолид можно применять перорально или внутривенно без коррекции дозы.
Линезолид можно применять независимо от приема пищи. Время до достижения максимальной концентрации увеличивается с 1,5 до 2,2 ч, а Cmax снижается примерно на 17% при применении линезолида с пищей с высоким содержанием жиров. Однако общая экспозиция, оцениваемая по AUC0-¥, подобна в обоих случаях.
Распределение
Линезолид быстро распределяется в тканях с хорошей перфузией. Около 31% линезолида связывается с белками плазмы крови, и это не зависит от концентрации препарата. Объем распределения линезолида в равновесном состоянии у здоровых взрослых добровольцев составляет в среднем 40 — 50 л.
Концентрации линезолида определялись в разных жидкостях после многократного введения линезолида. Отношение концентрации линезолида в слюне к концентрации в плазме крови составляло 1,2:1, а отношение концентрации линезолида в поте к концентрации в плазме крови — 0,55:1.
Meтоболизм
Линезолид предпочтительно метаболизируется путем окисления морфолинового кольца с образованием двух неактивных производных карбоксильной кислоты с разомкнутым кольцом: метаболита аминоэтоксиуксусной кислоты (А) и гидроксиэтилглицина метаболита (В). Предполагается, что метаболит А появляется ферментативным методом, тогда как образование метаболита В происходит неферментативным методом, включающим химическое окисление в условиях in vitro. Исследования in vitro показали, что линезолид минимально метаболизируется с возможным участием в этом процессе системы цитохрома человека Р450. Однако метаболические пути для линезолида до конца не изучены.
Выведение
Непочечный клиренс составляет около 65% от общего клиренса линезолида. В равновесном состоянии около 30% дозы препарата выявляется в моче в виде линезолида, 40% — в виде метаболита В и 10% — в виде метаболита А. Средний почечный клиренс линезолида составляет 40 мл/мин, что указывает на чистую канальцевую реабсорбцию. Линезолид в кале практически не определяется, тогда как около 6% дозы препарата выявляется в кале в виде метаболита В и 3% — в виде метаболита А.
Незначительная нелинейность клиренса наблюдалась при повышении дозы линезолида, что, по-видимому, является следствием низшего почечного и непочечного клиренса при его более высоких концентрациях. Однако эта разница в клиренсе была незначительна и не влияла на воображаемый период полувыведения.
Показания
Лечение инфекций, вызванных чувствительными штаммами анаэробных или аэробных грамположительных микроорганизмов, включая инфекции, сопровождающиеся бактериемией, такие как:
- нозокомиальная пневмония;
- негоспитательная пневмония;
- осложненные инфекции кожи и ее структур, в частности инфекции на фоне диабетической стопы без сопутствующего остеомиелита, вызванные Staphylococcus aureus (метицилиночувствительными и метицилинорезистентными изолятами), Streptococcus pyogenes или Streptococcus agalactiae;
- неосложненные инфекции кожи и ее структур, вызванные Staphylococcus aureus (только метицилиночувствительными изолятами) или Streptococcus pyogenes;
- инфекции, вызванные энтерококками, включая резистентные к ванкомицину штаммы Enterococcus faecium и faecalis.
Если возбудители инфекции включают в себя грамотрицательные микроорганизмы, клинически показано назначение комбинированной терапии.
Противопоказания
Гиперчувствительность к линезолиду или любому другому компоненту лекарственного средства.
Применение одновременно с медицинскими препаратами, подавляющими моноаминоксидазу А и В (например фенелзин, изокарбоксазид, селегилин, моклобемид), а также применение в течение 2 нед после приема таких препаратов.
За исключением случаев, когда есть возможность тщательного наблюдения и мониторинга артериального давления, препарат не следует назначать пациентам с нижеперечисленными сопутствующими клиническими состояниями или во время приема нижеследующих препаратов:
- неконтролируемая артериальная гипертензия, тиреотоксикоз, феохромоцитома, карциноид, биполярная депрессия, шизоаффективное расстройство, острые эпизоды головокружения;
- ингибиторы обратного захвата серотонина, трициклические антидепрессанты, агонисты 5-НТ1-рецепторов серотонина (триптаны), прямые и непрямые симпатомиметики (включая адренергические бронходилататоры, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин), вазопрессоры (эпинефрин, норэпинефрин), допаминергические соединения (допамин, добутамин), петидин или буспирон.
Способ применения и дозы
Пациенты, лечение которых было начато с назначения линезолида для внутривенных инфузий, могут быть переведены на лечение линезолидом для перорального применения. В таком случае подбор дозы не требуется, поскольку биодоступность линезолида при приеме внутрь составляет около 100%.
Таблица 2
|Показания
|Доза и способ применения
|Рекомендованная продолжительность лечения (сутки подряд)
|Взрослые и дети (возраст старше 12 лет)
|Нозокомиальная пневмония
|600 мг внутривенно или перорально каждые 12 часов
|10–14
|Негоспитальная пневмония (в том числе формы, сопровождающиеся бактериемией)
|Осложненные инфекции кожи и ее структур
|Инфекции, вызванные Enterococcus faecium, резистентными к ванкомицину, в частности инфекции, сопровождающиеся бактериемией
|600 мг внутривенно или перорально каждые 12 часов
|14–28
|Неосложненные инфекции кожи и ее структур
Взрослые: 400 мг перорально каждые 12 часов*
Дети в возрасте старше 12 лет: 600 мг перорально каждые 12 часов
|10–14
*- применять препарат в другой лекарственной форме с возможностью соответствующего дозирования.
Продолжительность лечения зависит от возбудителя, локализации и тяжести инфекции, а также клинического эффекта. Максимальная продолжительность лечения — 28 дней. Безопасность и эффективность применения линезолида дольше 28 дней не были изучены.
Не требуется повышения рекомендованных доз или длительности лечения в случаях инфекций, сопровождающихся бактериемией.
Максимальная доза для взрослых и детей не должна превышать 600 мг 2 раза в день.
Применение пациентам пожилого возраста: нет необходимости в коррекции дозы.
Применение пациентам с почечной недостаточностью (в частности, с клиренсом креатинина < 30 мл/мин): фармакокинетика линезолида не изменяется у пациентов с какой-либо степенью почечной недостаточности; однако два основных метаболита линезолида накапливаются у пациентов с почечной недостаточностью и накопление больше у пациентов с большей степенью тяжести почечной дисфункции. Независимо от функции почек достигались одинаковые концентрации линезолида в плазме крови, поэтому пациентам с почечной недостаточностью не рекомендуется проводить коррекцию дозы. Однако, учитывая отсутствие информации о клинической значимости накопления основных метаболитов, следует учитывать это при применении линезолида пациентам при наличии почечной недостаточности и потенциальных рисков накопления таких метаболитов. И линезолид, и два метаболита выводятся с помощью гемодиализа. Информация о влиянии перитонеального диализа на фармакокинетику линезолида отсутствует. Поскольку через 3 ч после введения препарата около 30% дозы выводится в течение 3-часового сеанса гемодиализа, линезолид следует назначать после гемодиализа.
Применение пациентам с печеночной недостаточностью: клинические данные по этому вопросу ограничены, поэтому рекомендуется назначать линезолид только тогда, когда ожидаемое преимущество от лечения выше потенциального риска.
Дети
Препарат в данной лекарственной форме назначать детям в возрасте старше 12 лет.
Побочные реакции
У около 22% пациентов развивались побочные реакции; чаще всего сообщалось о головной боли (2,1%), диарее (4,2%), тошноте (3,3%) и кандидозе (в том числе оральный 0,8% и вагинальный 1,1%, см. перечень ниже). Наиболее частыми побочными реакциями, которые приводили к отмене препарата, были головная боль, диарея, тошнота и рвота. Около 3% пациентов прекратили лечение из-за развития обусловленных препаратом побочных реакций.
Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось при лечении линезолидом. Частота определена следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥1/100, < 1/10), нечасто (≥1/1000, < 1/100), редко (≥1/10000, < 1/1000), очень редко (< 1/10000) и частота неизвестна (нельзя установить из имеющихся данных).
Инфекции и инвазии
Часто: кандидоз (в том числе оральный и вагинальный кандидоз) или грибковые инфекции.
Нечасто: вагинит.
Частота неизвестна: антибиотикоассоциированные колиты, включая псевдомембранозный колит.
Со стороны крови и лимфатической системы
Нечасто: эозинофилия, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения.
Частота неизвестна: миелосупрессия, панцитопения, анемия, сидеробластная анемия.
Со стороны иммунной системы
Частота неизвестна: анафилаксия.
Со стороны метаболизма и питания
Частота неизвестна: лактатацидоз, гипонатриемия.
Со стороны психики
Нечасто: бессонница.
Неврологические расстройства
Часто: головная боль, перверсии вкуса (металлический привкус).
Нечасто: головокружение, гипестезия, парестезия.
Частота неизвестна: серотониновый синдром, судороги, периферическая нейропатия.
Со стороны органов зрения
Нечасто: ухудшение зрения.
Частота неизвестна: зрительная нейропатия, неврит зрительного нерва, потеря зрения, изменение цветовосприятия, дефект поля зрения.
Со стороны органов слуха и лабиринта
Нечасто: звон в ушах.
Со стороны сердца
Редко: аритмия (тахикардия).
Со стороны сосудов
Нечасто: артериальная гипертензия, флебит, тромбофлебит.
Редко: транзиторная ишемическая атака.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Часто: диарея, тошнота, рвота.
Нечасто: локальные или общие боли в животе, запор, сухость во рту, диспепсия, гастрит, глоссит, жидкий кал, панкреатит, стоматит, расстройства или изменение цвета языка.
Частота неизвестна: обесцвечивание поверхности зубов.
Со стороны гепатобилиарной системы
Часто: аномальные функциональные печеночные пробы, увеличение уровней аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) или щелочной фосфатазы.
Нечасто: повышение общего билирубина.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Нечасто: дерматит, чрезмерное потоотделение, зуд, сыпь, крапивница.
Частота неизвестна: буллезные поражения кожи как при синдроме Стивенса — Джонсона и токсическом эпидермальном некролизе, ангиоэдеме, алопеции.
Со стороны почек и мочевыводящей системы
Часто: повышение азота мочевины крови.
Нечасто: полиурия, повышение креатинина.
Единичные: почечная недостаточность.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Нечасто: вульвовагинальные нарушения.
Общие нарушения и нарушения в месте введения
Нечасто: повышенная утомляемость, лихорадка, жажда, локальная боль.
Исследования
Биохимия
Часто: повышение лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатининкиназы, липазы, амилазы или глюкозы без голодания. Снижение общего уровня белка, альбумина, натрия и кальция. Повышение или понижение уровня калия или бикарбоната.
Нечасто: повышение общего уровня натрия или кальция. Снижение уровня глюкозы без голодания. Повышение или понижение уровня хлоридов.
Гематология
Часто: повышение содержания нейтрофилов и эозинофилов. Снижение уровня гемоглобина, гематокрита или количества эритроцитов. Повышение или понижение количества тромбоцитов или лейкоцитов.
Нечасто: повышение количества ретикулоцитов. Снижение количества нейтрофилов.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 или 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Зим Лабораториз Лимитед/Zim Laboratories Limited
Заявитель
ААР ФАРМА ФЗ-ЛЛС/AAR PHARMA FZ-LLC.
Местонахождение заявителя
Помещение 702, 7 этаж, здание: ДиЭсСи Тауэр, п/с — 478837, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты/Premises 7702, 7th Floor, Building: DSC Tower, Post Box — 478837, Dubai, United Arab Emira.