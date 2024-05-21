БЕТАРГИН® КИДС (BETARGIN® KIDS) (355638) - инструкция по применению Диетические добавки
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БЕТАРГИН КИДС инструкция по применению
Характеристика
Бетаргин Кидс рекомендуется как дополнительный источник аргинина и бетаина детям в возрасте от 3 лет с целью нормализации функционального состояния пищеварительной системы, при ацетонемическом синдроме, для предотвращения интоксикации и устранения его последствий; способствует нормализации обмена липидов, улучшению физико-химических свойств желчи при ее сгущении и застойных явлениях.
Основные компоненты Бетаргин Кидс обладают такими свойствами.
Аргинин — аминокислота, которая участвует в биосинтезе белка, метаболизме аминокислот и мочевины, способствует образованию энергии, поддержанию азотистого баланса, ускоряет выведение токсического азота и ацетона, усиливает детоксикационную функцию печени и улучшает ее биохимические показатели. Аргинин улучшает функцию клеток печени и способствует их восстановлению, снижает образование свободных радикалов, уменьшает гипоксию и воспаление. Аргинин является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота, осуществляет регуляцию сосудистого тонуса, уменьшает повреждения сосудистой стенки, нормализует микроциркуляцию в тканях и способствует устранению кислородного голодания.
Бетаин — липотропное вещество, которое участвует в биосинтезе фосфолипидов для восстановления клеток печени и вывидении из них избыточного жира, замедляет образование коллагена и развитие воспалительного процесса в печени, нормализует липидный состав и физико-химические свойства желчи, улучшает ее отток.
Рекомендации по употреблению
при ацетонемическом синдроме: содержимое 1 саше или 1 стеклянного контейнера развести в ½ стакана (100 мл) питьевой воды комнатной температуры и принимать внутрь по 1 чайной ложке каждые 10-15 мин, суточная доза — 1-2 саше или стеклянных контейнеры.
Продолжительность применения определяют индивидуально; для нормализации обмена липидов, улучшения физико-химических свойств желчи при ее сгущении и застойных явлениях — содержимое 1 саше или 1 стеклянного контейнера развести в ½ стакана (100 мл) питьевой воды комнатной температуры и принимать внутрь 1-2 раза в сутки в течение 1–3 мес или по назначению врача.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
При нарушении функции эндокринных желез применять только под наблюдением врача.
Добавки диетические не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Перед применением требует консультация с врачом.
Противопоказания
дети в возрасте до 3 лет, гиперчувствительность к компонентам, которые входят в состав продукта, тяжелые нарушения функции почек.
Условия хранения
в сухом, удаленном от света и тепла месте при температуре не выше 25 °С.