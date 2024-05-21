Бетаргин Кидс рекомендуется как дополнительный источник аргинина и бетаина детям в возрасте от 3 лет с целью нормализации функционального состояния пищеварительной системы, при ацетонемическом синдроме, для предотвращения интоксикации и устранения его последствий; способствует нормализации обмена липидов, улучшению физико-химических свойств желчи при ее сгущении и застойных явлениях.

Основные компоненты Бетаргин Кидс обладают такими свойствами.

Аргинин — аминокислота, которая участвует в биосинтезе белка, метаболизме аминокислот и мочевины, способствует образованию энергии, поддержанию азотистого баланса, ускоряет выведение токсического азота и ацетона, усиливает детоксикационную функцию печени и улучшает ее биохимические показатели. Аргинин улучшает функцию клеток печени и способствует их восстановлению, снижает образование свободных радикалов, уменьшает гипоксию и воспаление. Аргинин является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота, осуществляет регуляцию сосудистого тонуса, уменьшает повреждения сосудистой стенки, нормализует микроциркуляцию в тканях и способствует устранению кислородного голодания.

Бетаин — липотропное вещество, которое участвует в биосинтезе фосфолипидов для восстановления клеток печени и вывидении из них избыточного жира, замедляет образование коллагена и развитие воспалительного процесса в печени, нормализует липидный состав и физико-химические свойства желчи, улучшает ее отток.