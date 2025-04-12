Киев
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Левоноргестрел и этинилэстрадиол
Церинта (Cerinta)
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от
113,93
грн
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Характеристики
Производитель
SUN
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
По рецепту
Количество штук в упаковке
21 шт.
ATC-группа
G03A A07 Левоноргестрел и этинилэстрадиол
Регистрация
UA/17746/01/01 от 14.11.2019
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
113,93
грн
в 38 аптеках других городов
Найти в аптеках
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