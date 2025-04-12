Левоноргестрел и этинилэстрадиол

Церинта (Cerinta)

Церинта таблетки блистер №21
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от 113,93 грн
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Характеристики
Производитель
SUN
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
По рецепту
Количество штук в упаковке
21 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/17746/01/01 от 14.11.2019