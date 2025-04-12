Фармакодинамика.

Механизм действия: энтекавир, аналог гуанозинового нуклеозида, обладающий активностью против полимеразы HBV, эффективно фосфорилируется в форму активного трифосфата (TФ), имеющую внутриклеточный период полувыведения 15 часов. Конкурируя с естественным субстратом дезоксигуанозина ТФ, энтекавир-ТФ функционально ингибирует 3 активности вирусной полимеразы: (1) прайминг HBV-полимеразы, (2) обратную транскрипцию отрицательной нити ДНК из прегеномного РНК-месендженра, и (3) синтез положительной. Энтекавир-TФ Ki для ДНК-полимеразы HBV составляет 0,0012 мкМ. Энтекавир-ТФ является слабым ингибитором клеточных ДНК-полимераз α, β и δ со значениями Ki от 18 до 40 мкМ. Кроме того, высокие экспозиции энтекавира не имели обоснованных побочных эффектов на синтез γ-полимеразы или митохондриальной ДНК в клетках HepG2 (Ki > 160 мкМ).

Противовирусная активность: энтекавир ингибировал синтез ДНК HBV (снижение 50%, EC50) в концентрации 0,004 мкМ в человеческих клетках HepG2, трансфецированных HBV дикого типа. Среднее значение EC50 для энтекавира против LVDr HBV (rtL180M и rtM204V) составляло 0,026 мкМ (диапазон 0,010–0,059 мкМ). Рекомбинантные вирусы, кодирующие резистентные к адефовиру замены как rtN236T, так и rtA181V, оставались полностью восприимчивыми к энтекавиру.

Анализ ингибирующей активности энтекавира против группы лабораторных и клинических изолятов ВИЧ-1 с использованием различных клеток и условий анализа дал значение EC50 в пределах от 0,026 до > 10 мкМ; более низкие значения EC50 наблюдались, когда в анализе использовали пониженные уровни вируса. В культуре клеток энтекавир выбрал для замещения M184I при микромолярных концентрациях, что подтверждает ингибирующее давление при высоких концентрациях энтекавира. Варианты ВИЧ, содержащие замещение M184V, показали потерю восприимчивости к энтекавиру (см. раздел «Особенности применения»).

В комбинированных тестах на HBV в культуре клеток абакавир, диданозин, ламивудин, ставудин, тенофовир или зидовудин не были антагонистами к анти-HBV активности энтекавира в широком диапазоне концентраций. В антивирусных тестах на ВИЧ энтекавир при микромолярных концентрациях не был антагонистом к анти-ВИЧ-активности в культуре клеток этих шести НИОТ или эмтрицитабина.

Резистентность в культуре клеток: по сравнению с HBV дикого типа вирусы LVDr, содержащие замещение rtM204V и rtL180M в пределах обратной транскриптазы, демонстрируют 8-кратную пониженную чувствительность к энтекавиру. Включение дополнительных ETVr аминокислотных замен rtT184, rtS202 или rtM250 снижает чувствительность к энтекавиру в культуре клеток. Замены, наблюдаемые в клинических изолятах (rtT184A, C, F, G, I, L, M или S; rtS202 C, G или I; и/или rtM250I, L или V), дополнительно снижали восприимчивость к энтекавиру в 16–741 раз по сравнению с вирусом дикого типа. Ламивудин-резистентные штаммы, содержащие rtL180M плюс rtM204V в комбинации с аминокислотным замещением rtA181C, давали 16–122-кратное снижение фенотипической восприимчивости к энтекавиру. Замены ETVr на остатки rtT184, rtS202 и rtM250 оказывают умеренное влияние только на чувствительность к энтекавиру и не наблюдались в отсутствии замены LVDr в более чем 1000 секвенированных образцах пациентов. Резистентность опосредуется снижением связывания ингибитора с измененной HBV обратной транскриптазой, а резистентный HBV демонстрирует пониженную репликацию в культуре клеток.

Фармакокинетика.

Абсорбция: энтекавир быстро абсорбируется с пиковыми концентрациями в плазме крови, происходящими между 0,5–1,5 часа. Абсолютная биодоступность не определена. Исходя из экскреции неизмененного препарата с мочой, биологическая доступность оценивается не менее 70%. Существует дозопропорциональное увеличение значений Cmax и AUC после многократных доз в диапазоне 0,1–1 мг. Стационарное состояние достигается через 6–10 дней после ежедневного приема 1 р/сутки с примерно двукратным накоплением. Cmax и Cmin в стационарном состоянии составляет 4,2 и 0,3 нг/мл соответственно для дозировки 0,5 мг и 8,2 и 0,5 нг/мл соответственно для 1 мг. Таблетки и пероральный раствор были биоэквивалентны у здоровых субъектов; поэтому обе лекарственные формы могут использоваться как взаимозаменяемые.

Введение 0,5 мг энтекавира со стандартной пищей с высоким содержанием жиров (945 ккал, 54,6 г жира) или легкой пищей (379 ккал, 8,2 г жира) приводило к минимальной задержке в абсорбции (1–1,5 часа после приема пищи против 0,75 часа натощак), снижению Cmax на 44–46% и уменьшению AUC на 18–20%. Более низкие Cmax и AUC при приеме с пищей не считаются клинически значимыми у пациентов, не получавших нуклеозиды, но могут влиять на эффективность у пациентов, невосприимчивых к ламивудину (см. «Способ применения и дозы»).

Распределение: расчетный объем распределения энтекавира превышает общий объем воды в организме. Связывание белка с белком сыворотки крови человека in vitro составляет 13%.

Биотрансформация: энтекавир не является субстратом, ингибитором или индуктором ферментной системы CYP450. После введения 14C-энтекавира не наблюдалось никаких окислительных или ацетилированных метаболитов и незначительных количеств метаболитов II фазы, глюкуронидных и сульфатных конъюгатов.

Выведение: энтекавир преимущественно выводится почками с выделением неизмененного препарата в моче в стационарном состоянии приблизительно 75% дозы. Почечный клиренс не зависит от дозы и колеблется в пределах 360–471 мл/мин, предполагая, что энтекавир испытывает как клубочковую фильтрацию, так и канальцевую секрецию. После достижения пиковых уровней плазменные концентрации энтекавира снижались в двухэкспоненциальном порядке с конечным периодом полувыведения 128–149 часов. Наблюдаемый индекс накопления препарата составляет 2 раза при ежедневном приеме 1 р/сутки, что свидетельствует об эффективном периоде полувыведения примерно 24 часа.

Печеночная недостаточность: фармакокинетические параметры у пациентов с умеренной или тяжелой печеночной недостаточностью были подобны тем, которые наблюдались у пациентов с нормальной функцией печени.

Почечная недостаточность: клиренс энтекавира снижается с уменьшением клиренса креатинина. Через 4 часа гемодиализа удаляется 13% дозы, а 0,3% удаляется с помощью CAPD.

После трансплантации печени экспозиция энтекавира у HBV-инфицированных реципиентов печени при стабильной дозе циклоспорина A или такролимуса (n=9) была примерно в 2 раза больше экспозиции у здоровых людей с нормальной функцией почек. Измененная функция почек способствовала увеличению экспозиции энтекавира у этих пациентов (см. раздел «Особенности применения»).

Пол: AUC был на 14% выше у женщин, чем у мужчин, из-за различий в функции почек и массе тела. После корректировки отличий в клиренсе креатинина и массе тела не было разницы в экспозиции мужчин и женщин.

Возраст: оценивали влияние возраста на фармакокинетику энтекавира, сравнивая лиц пожилого возраста в возрастном диапазоне 65–83 лет (средний возраст женщин 69 лет, мужчины 74 года) с молодыми людьми в возрастном диапазоне 20–40 лет (средний возраст женщины 29 лет), мужчины 25 лет). АUC был на 29% выше у пациентов пожилого возраста, чем у молодых субъектов, главным образом из-за различий в функции почек и массе тела. После коррекции на различия в клиренсе креатинина и массе тела пациенты пожилого возраста имели на 12,5% выше AUC, чем у молодых субъектов. Популяционный фармакокинетический анализ, охватывающий пациентов в возрастном диапазоне 16–75 лет, не идентифицировал возраст как существенное влияние на фармакокинетику энтекавира.

Раса: популяционный фармакокинетический анализ не идентифицировал расу как существенное влияние на фармакокинетику энтекавира. Однако выводы можно сделать только для групп белой расы и азиатских групп, поскольку в других категориях субъектов было очень мало.

Педиатрическая популяция: стационарную фармакокинетику энтекавира оценивали у 24 пациентов, не получавших ранее нуклеозиды, и у 19 пациентов, получавших ламивудин, HBeAg-положительных в возрасте 2 — <18 лет с компенсированным заболеванием печени. Экспозиция энтекавира среди лиц, не получавших ранее нуклеозидов и принимавших дозу энтекавира 0,015 мг/кг 1 р/сутки до максимальной дозы 0,5 мг, была подобна экспозиции, достигнутой у взрослых, принимавших дозы 0,5 мг 1 р/сутки. Cmax, AUC(0–24) и Cmin для этих пациентов составляли 6,31 нг/мл, 18,33 нг *ч/мл и 0,28 нг/мл соответственно. Экспозиция энтекавира среди пациентов, получавших ранее ламивудин и принимавших однократные дозы энтекавира 0,030 мг/кг до максимальной дозы 1,0 мг, была подобна экспозиции, достигнутой у взрослых, принимавших дозы в 1,0 мг. Cmax, AUC(0–24) и Cmin для этих пациентов составляли 14,48 нг/мл, 38,58 нг*ч/мл и 0,47 нг/мл соответственно.