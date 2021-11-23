Гриппоцитрон бальзам (Gripocitron balsam) (354554) - инструкция по применению ATC-классификация
Гриппоцитрон бальзам инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: масло сосны обыкновенной, масло эвкалиптовое;
100 г препарата содержат: масла сосны обыкновенной (Pini sylvestris aetheroleum) 3 г, масла эвкалиптового (Eucalypti aetheroleum) 10 г;
вспомогательные вещества: спирт цетостеариловый, глицерол моностеарат, полиэтиленгликоля стеарат, полиэтиленгликоля цетостеариловый эфир, трометамол, лимонная кислота безводная, вода очищенная.
Лекарственная форма
Эмульсия кожная.
Основные физико-химические свойства: эмульсия белого цвета, освежающего аромата, со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Противокашлевые средства в комбинации с экспекторантами.
Код АТС R05F B02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Главным активным компонентом препарата является масло эвкалиптовое с содержанием не менее 80% спазмолитически активного 1,8-цинеола. Его действие сочетается с действием масла сосны обыкновенной, которое содержит 30–40% альфа-пиненов, которые улучшают кровоснабжение. Фармакологическое действие указанных эфирных масел (разрежение и растворения бронхиального секрета, усиление его выведения мерцательным эпителием, ослабление катаральных проявлений в респираторных путях, противовоспалительное действие) широко используется в терапевтической практике. Благодаря своим липофильным свойствам активные вещества хорошо распределяются по коже и всасываются. После всасывания они частично выводятся через легкие, а значит попадают через кровообращение непосредственно к месту действия. Таким образом, предварительное действие, возникающее при ингаляции, усиливается при приеме теплой ванны.
Показания
Для облегчения симптомов простудных заболеваний дыхательных путей с избыточным образованием мокроты.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма, коклюш, псевдокруп, склонность к судорогам. Повреждена кожа, например при ожогах и нарушении целостности кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
До сих пор взаимодействие с другими веществами не отмечено.
Способ применения и дозы
Препарат применяют для растирания, ингаляции паров или как компонент лечебных ванн.
Растирания.
Для растирания препарат применяют не разводя. Полоску эмульсии длиной 3–5 см наносят на кожу грудной клетки несколько раз в сутки и хорошо растирают.
Ингаляции паров.
Рекомендуется проводить по 3 ингаляции паров ежедневно в течение нескольких дней до исчезновения симптомов. Полоску эмульсии длиной 3–5 см (1 чайная ложка) растворяют в 1–2 л горячей воды и вдыхают пары под полотенцем, положенным на голову, или через ингалятор.
При применении ингалятора полоску эмульсии размешивают с горячей водой в нижней части ингалятора (для детей в возрасте 3 — 4 лет длина полоски 1–2 см, в возрасте 4 — 12 лет — 2–3 см, для детей в возрасте старше 12 лет и взрослых — 3–5 см).
Прием ванн. Ванны применяют, главным образом, для детей в возрасте 3 — 6 лет. Препарат растворяют в воде (36–37 ° С) в количестве: 2 полоски эмульсии длиной 10 см (2 столовые ложки) на 40 л. Купать 10 мин ежедневно до исчезновения симптомов. Дополнительно, при необходимости, 2–3 раза в сутки растирать грудь и спину препаратом. Если симптомы не облегчаются в течение 4–5 дней или ухудшаются, в случае одышки, лихорадки, выделение в мокроте гноя или крови следует обратиться к врачу.
Дети
Ингаляции детям в возрасте старше 3 лет проводить только под наблюдением взрослых. Для ингаляций следует использовать воду температурой не выше 70 °С. При отсутствии специального ингалятора расстояние между поверхностью воды и лицом должна составлять не менее 20 см.
Побочные реакции
Аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд, контактный дерматит, раздражение кожи и слизистых, бронхоспазм. В случае появления нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 г, по 20 г или по 40 г препарата в тубе алюминиевой или ламинатной в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.