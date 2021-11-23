Препарат применяют для растирания, ингаляции паров или как компонент лечебных ванн.

Растирания.

Для растирания препарат применяют не разводя. Полоску эмульсии длиной 3–5 см наносят на кожу грудной клетки несколько раз в сутки и хорошо растирают.

Ингаляции паров.

Рекомендуется проводить по 3 ингаляции паров ежедневно в течение нескольких дней до исчезновения симптомов. Полоску эмульсии длиной 3–5 см (1 чайная ложка) растворяют в 1–2 л горячей воды и вдыхают пары под полотенцем, положенным на голову, или через ингалятор.

При применении ингалятора полоску эмульсии размешивают с горячей водой в нижней части ингалятора (для детей в возрасте 3 — 4 лет длина полоски 1–2 см, в возрасте 4 — 12 лет — 2–3 см, для детей в возрасте старше 12 лет и взрослых — 3–5 см).

Прием ванн. Ванны применяют, главным образом, для детей в возрасте 3 — 6 лет. Препарат растворяют в воде (36–37 ° С) в количестве: 2 полоски эмульсии длиной 10 см (2 столовые ложки) на 40 л. Купать 10 мин ежедневно до исчезновения симптомов. Дополнительно, при необходимости, 2–3 раза в сутки растирать грудь и спину препаратом. Если симптомы не облегчаются в течение 4–5 дней или ухудшаются, в случае одышки, лихорадки, выделение в мокроте гноя или крови следует обратиться к врачу.