сбалансированный комплекс БОННИ Хондро используется как диетическая добавка для взрослых с целью поддержания и защиты костно-суставного аппарата.

БОННИ Хондро — это дополнительный источник глюкозаминогликанов — глюкозамина сульфата, хондроитина сульфата и природного органического соединения серы — метилсульфонилметана, которые могут улучшить функциональное состояние суставов.

Глюкозамина сульфат участвует в формировании хрящей, связок и сухожилий, обеспечивает образование хондроитина сульфата, способствует восстановлению и замедлению разрушения хрящевой ткани при деструктивных изменениях в суставах, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты, обеспечивающих улучшение функций суставов.

Хондроитина сульфат — один из основных компонентов соединительной ткани, входящих в состав хрящей, сухожилий, связок и костей, способствует защите хряща, нормализации выработки суставной жидкости и уменьшению выраженности воспаления, стимулирует регенерацию, препятствует разрушению хрящей и потере кальция костной тканью.

Метилсульфонилметан — органический источник серы, который поддерживает гибкость и эластичность соединительной ткани суставов и связок. Метилсульфонилметан способствует уменьшению выраженности воспаления и восстановлению структуры костно-мышечной системы.

Аскорбиновая кислота (витамин С) помогает поддерживать структуру и функцию хрящевой ткани.

Сбалансированная комбинация компонентов БОННИ Хондро потенцирует действие друг друга, что обеспечивает более выраженный эффект.