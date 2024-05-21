БОННИ ХОНДРО (BONNY CHONDRO) (354453) - инструкция по применению Диетические добавки
БОННИ ХОНДРО инструкция по применению
Характеристика
сбалансированный комплекс БОННИ Хондро используется как диетическая добавка для взрослых с целью поддержания и защиты костно-суставного аппарата.
БОННИ Хондро — это дополнительный источник глюкозаминогликанов — глюкозамина сульфата, хондроитина сульфата и природного органического соединения серы — метилсульфонилметана, которые могут улучшить функциональное состояние суставов.
Глюкозамина сульфат участвует в формировании хрящей, связок и сухожилий, обеспечивает образование хондроитина сульфата, способствует восстановлению и замедлению разрушения хрящевой ткани при деструктивных изменениях в суставах, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты, обеспечивающих улучшение функций суставов.
Хондроитина сульфат — один из основных компонентов соединительной ткани, входящих в состав хрящей, сухожилий, связок и костей, способствует защите хряща, нормализации выработки суставной жидкости и уменьшению выраженности воспаления, стимулирует регенерацию, препятствует разрушению хрящей и потере кальция костной тканью.
Метилсульфонилметан — органический источник серы, который поддерживает гибкость и эластичность соединительной ткани суставов и связок. Метилсульфонилметан способствует уменьшению выраженности воспаления и восстановлению структуры костно-мышечной системы.
Аскорбиновая кислота (витамин С) помогает поддерживать структуру и функцию хрящевой ткани.
Сбалансированная комбинация компонентов БОННИ Хондро потенцирует действие друг друга, что обеспечивает более выраженный эффект.
Рекомендации по употреблению
перед началом употребления диетической добавки и при одновременном применении любых лекарственных средств рекомендуется консультация врача.
Употреблять взрослым по 1 стику в сутки независимо от приема пищи.
Перед употреблением 1 стик следует полностью растворить в 100–200 мл теплой питьевой воды и употребить сразу после приготовления.
Рекомендуемый курс и срок потребления — 3 мес, если врач не назначил иначе.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта; период беременности и кормления грудью; нарушение метаболизма фенилаланина; тяжелые нарушения функции печени и почек.
Особые указания
в начале лечения у пациентов с сахарным диабетом целесообразно проводить контроль уровня глюкозы в крови.
Соблюдать осторожность при назначении вместе с антикоагулянтами.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Не использовать у детей.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и недоступном для детей.