Альгимакс (Algimax) (353825) - инструкция по применению ATC-классификация
Альгимакс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующие вещества: натрия альгинат, натрия гидрокарбонат, кальция карбонат.
10 мл суспензии содержат: натрия альгината — 500 мг, натрия гидрокарбоната — 213 мг, кальция карбоната — 325 мг;
вспомогательные вещества: карбомер (974P), натрия гидроксид, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), натрия сахарин, масло мяты перечной, вода очищенная.
Лекарственная форма
Суспензия оральная.
Основные физико-химические свойства: вяжущая непрозрачная суспензия от почти белого до кремового цвета, со вкусом и запахом мяты. При хранении возможно расслоение суспензии.
Фармакотерапевтическая группа
Лекарственные средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
Код АТХ A02B X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство является комбинацией двух антацидов (карбоната кальция, гидрокарбоната натрия) и альгината натрия, который имеет адсорбирующее и обволакивающее действие. После приема лекарственное средство быстро реагирует с желудочной кислотой, образовывая массу с геля альгиновой кислоты, которая имеет почти нейтральное значение рН и покрывает поверхность содержимого желудка, эффективно предотвращая проявлениям гастроэзофагеального рефлюкса. В серьезных случаях слой геля, предшествуя содержимому желудка, поднимается к пищеводу и предотвращает его раздражению.
Карбонат кальция нейтрализует желудочную кислоту и обеспечивает быстрое облегчение при расстройствах пищеварения и изжоги. Этот эффект усиливается благодаря гидрокарбонату натрия, который также имеет нейтрализующее действие. Общая нейтрализующая способность продукта при наиболее низкой дозе 10 мл составляет около 10 мЭкв Н⁺.
Механизм действия лекарственного средства — физический и не зависит от всасывания в системное кровообращение.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Лечение симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, связанных с кислотностью содержимого желудка, которое забрасывается в пищевод, таких как кислая отрыжка, изжога, расстройство пищеварения, например, после приема пищи или в период беременности.
Противопоказания
Лекарственное средство противопоказано пациентам с известной или подозреваемой гиперчувствительностью к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ, в том числе метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В связи с наличием карбоната кальция, который действует как антацид, необходимо выдерживать двухчасовой интервал между приемом Альгимакса и другими лекарственными средствами, особенно Н2-антигистаминами, тетрациклинами, дигоксином, фторхинолоном, солями железа, кетаконазолом, нейролептиками, тироксином, пенициламином, бета-блокаторами (атенолол, метопролол, пропанолол), глюкокортикоидами, хлорохином и дифосфонатами.
Особенности применения
Каждые 10 мл суспензии содержат 127,25 мг (5,54 ммоль) натрия. Это следует учитывать пациентам, которые соблюдаются диеты с высоким ограничением соли, например, в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и почечной недостаточности.
Каждые 10 мл суспензии содержат 130 мг (3,25 ммоль) кальция. Препарат следует осторожно принимать пациентам с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивным образованием почечных камней, которые содержат кальций.
Следует избегать продолжительного применения препарата. Если симптомы не исчезают через 7 дней, нужно обратиться к врачу.
Применение суспензии Альгимакс, как и других антацидных средств, в случаях неуточненного диагноза может маскировать симптомы других заболеваний.
Альгимакс, суспензию, не следует применять пациентам с почечной недостаточностью и гипофосфатемией. Есть достоверность снижения эффективности препарата у пациентов с очень низкими уровнями кислотности желудка.
Существует повышенный риск гипернатриемии у детей с гастроэнтеритом или подозреваемой почечной недостаточностью.
Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные).
Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 12 лет — по 10–20 мл (2–4 чайные ложки) после еды и перед сном, до 4 раз на сутки. Не нужно корректировать дозу для пациентов пожилого возраста. Перед применением флакон взболтать.
Дети
Как правило, не рекомендовано детям до 12 лет.
Побочные реакции
Очень редко (<1/10000) у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата может возникнуть аллергическая реакция в виде крапивницы, бронхоспазма, анафилактических или анафилактоидных реакций.
Прием большого количества кальция карбоната может привести к развитию алкалоза, гиперкальциемии, кислотного рикошета, молочно-щелочного синдрома или запора. Как правило, такие симптомы возникают вследствие превышения рекомендуемой дозы.
Срок годности
2 года.
Открытый флакон хранить не более 6 месяцев.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. Не хранить в холодильнике и не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 180 г во флаконе полимерном; по 1 флакону с ложкой мерной в пачке с картона.
Категория отпуска
Без рецепта.