Фармакодинамика.

Лекарственное средство является комбинацией двух антацидов (карбоната кальция, гидрокарбоната натрия) и альгината натрия, который имеет адсорбирующее и обволакивающее действие. После приема лекарственное средство быстро реагирует с желудочной кислотой, образовывая массу с геля альгиновой кислоты, которая имеет почти нейтральное значение рН и покрывает поверхность содержимого желудка, эффективно предотвращая проявлениям гастроэзофагеального рефлюкса. В серьезных случаях слой геля, предшествуя содержимому желудка, поднимается к пищеводу и предотвращает его раздражению.

Карбонат кальция нейтрализует желудочную кислоту и обеспечивает быстрое облегчение при расстройствах пищеварения и изжоги. Этот эффект усиливается благодаря гидрокарбонату натрия, который также имеет нейтрализующее действие. Общая нейтрализующая способность продукта при наиболее низкой дозе 10 мл составляет около 10 мЭкв Н⁺.

Механизм действия лекарственного средства — физический и не зависит от всасывания в системное кровообращение.

Фармакокинетика.

Не изучалась.