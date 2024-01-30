Предупреждение

При наличии любых состояний или факторов риска, указанных ниже, следует обсудить с женщиной целесообразность применения Дезофемина 30.

В случае обострения или при первых проявлениях любого из этих состояний или факторов риска женщинам рекомендуется обратиться к врачу и определить необходимость прекращения применения Дезофемин 30.

Нарушение кровообращения

Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ)

Применение любого КГК повышает риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у применяющих их женщин по сравнению с теми, которые их не применяют. Препараты, содержащие левоноргестрел, норгестимат или норэтистерон, ассоциируются с низким риском развития ВТЭ. Другие препараты, такие как Дезофемин 30 могут повышать риск в 2 раза. Решение о применении любого контрацептива, не являющегося препаратом с минимальным риском развития ВТЭ, можно принимать только после обсуждения с женщиной. Ей следует рассказать о рисках развития ВТЭ при применении Дезофемин 30, о том, как ее индивидуальные факторы риска повлияют на этот риск, а также о том, что риск развития ВТЭ является максимальным в течение первого года применения препарата. Также риск повышается при возобновлении применения КГК, если перерыв составил 4 недели или больше.

Приблизительно у 2 женщин из 10000, которые не применяют КГК и не являются беременными, ВТЭ возникает в течение одного года. Однако для каждой отдельной женщины риск может быть значительно выше, в зависимости от имеющихся у нее факторов риска (см. ниже).

Установлено1, что из 10 000 женщин, применяющих КГК, содержащий дезогестрел, у 9–12 женщин через 1 год развивается ВТЭ; для сравнения: при применении КГК, содержащих левоноргестрел, ВТЭ возникает у 62 из 10 000 женщин.

В обоих случаях количество случаев ВТЭ в год меньше ожидаемого количества при беременности и в послеродовой период.

ВТЭ может быть летальным в 1–2% случаев.

1 Частота установлена по данным эпидемиологического исследования, с учетом относительных рисков применения различных препаратов по сравнению с КГК, содержащими левоноргестрел.

2 Средний диапазон 5 — 7 случаев на 10 000 женщин в год установлен по относительному риску при применении КГК, содержащих левоноргестрел, по сравнению с неприменением препарата –2,3 — 3,6 случая на 10 000 женщин в год.

Очень редко сообщалось о тромбозе, возникавшем в других кровеносных сосудах, например печеночных, мезентериальных, почечных, мозговых или ретинальных венах и артериях, у женщин, применявших КГК.

Факторы риска развития ВТЭ

Риск развития венозных тромбоэмболических осложнений у женщин, применяющих КГК, может быть значительно выше при наличии дополнительных факторов риска, особенно множественных (см. таблицу 1).

Дезофемин 30 противопоказан женщинам с множественными факторами риска, что может повысить риск развития венозного тромбоза (см. раздел «Противопоказания»). Если женщина имеет более одного фактора риска, рост риска может быть больше суммы рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск развития ВТЭ. Если соотношение польза/риск неблагоприятно, не следует назначать КГК (см. раздел «Противопоказания»).

Таблица 1. Факторы риска возникновения ВТЭ

Факторы риска Коментарий Ожирение (индекс массы тела (ИМТ) превышает 30 кг/м2) Риск значительно увеличивается при увеличении ИМТ. Особенно требует внимания при наличии других факторов риска Продолжительная иммобилизация, большое хирургическое вмешательство, любое хирургическое вмешательство на нижних конечностях или органах таза, нейрохирургическое вмешательство или обширная травма. Примечание: временная иммобилизация, включая авиаперелет продолжительностью более 4 часов, может быть фактором риска возникновения ВТЭ, в частности у женщин с наличием других факторов риска В таких ситуациях рекомендуется прекратить применение пластыря/кольца/таблетки (в случае планового оперативного вмешательства не менее 4 недель) и не восстанавливать применение ранее чем через 2 недели после полного восстановления двигательной активности. Во избежание нежелательной беременности следует применять другие методы контрацепции. Следует рассмотреть целесообразность антитромботической терапии, если применение Дезофемина 30 не было прекращено заранее Семейный анамнез (венозная тромбоэмболия когда-либо у кого-либо из родных братьев или сестер или у одного из родителей, особенно в относительно молодом возрасте, например младше 50 лет) В случае подозрения о наличии наследственной предрасположенности перед применением любых КГК женщину следует направить на консультацию к специалисту перед принятием решения по применению любого КГК Другие состояния, связанные с ВТЭ Рак, системная красная волчанка, гемолитический уремический синдром, хроническое воспалительное заболевание кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидноклеточная анемия Увеличение возраста Особенно в возрасте старше 35 лет

Нет единого мнения о возможной роли варикоза вен и поверхностного тромбофлебита на наступление или развитие венозного тромбоза.

Необходимо обратить внимание на повышенный риск развития тромбоэмболии в период беременности, особенно в течение 6 недель после родов (см. Применение в период беременности или кормления грудью).

Симптомы ВТЭ (тромбоз глубоких вен и эмболия легочных сосудов)

В случае появления симптомов ВТЭ, женщинам следует посоветовать немедленно обратиться к врачу и сообщить о том, что она принимает КГК.

Симптомы тромбоза глубоких вен (ТГВ) могут включать:

односторонний отек бедра, голени и/или стопы или участка вдоль вены на ноге;

боль или повышенную чувствительность в ноге, которая может ощущаться только при стоянии или ходьбе;

ощущение жара в пораженной ноге; покраснение или изменение цвета кожи на ноге.

Симптомы тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) могут включать:

внезапную одышку невыясненной этиологии или учащенное дыхание;

внезапный кашель, который может сопровождаться кровохарканью;

внезапная боль в грудной клетке;

сильное головокружение;

быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Некоторые из этих симптомов (например одышка, кашель) неспецифичны и могут быть неправильно интерпретированы как более распространенные или менее тяжелые явления (например инфекции дыхательных путей).

Другие проявления васкулярной окклюзии могут включать внезапную боль, отек и незначительное посинение конечности.

При окклюзии сосудов глаза начальной симптоматикой может быть нечеткость зрения, которая не сопровождается болевыми ощущениями и может прогрессировать до потери зрения. Иногда потеря зрения развивается почти мгновенно.

Риск возникновения артериальной тромбоэмболии (АТЭ)

По данным эпидемиологических исследований, применение любых КГК ассоциируется с повышенным риском артериальной тромбоэмболии (инфаркт миокарда) или цереброваскулярных событий (например транзиторная ишемическая атака, инсульт). Артериальные тромбоэмболические явления могут иметь летальные исходы.

Факторы риска возникновения АТЭ

При применении КГК риск развития артериальных тромбоэмболических осложнений или цереброваскулярных событий возрастает у женщин с факторами риска (см. таблицу 2). Дезофемин 30 противопоказан, если женщины имеют один серьезный или множественные факторы риска развития АТЭ, которые могут повысить риск развития артериального тромбоза (см. раздел «Противопоказания»). Если женщина имеет более одного фактора риска, рост риска может быть больше суммы рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск. Если соотношение польза/риск неблагоприятно, не следует назначать КГК (см. раздел «Противопоказания»).

Таблица 2. Факторы риска возникновения АТЭ

Факторы риска Комментарий Увеличение возраста Особенно в возрасте старше 35 лет Курение Женщинам, применяющим КГК, рекомендуется воздерживаться от курения. Женщинам старше 35 лет, которые продолжают курить, настоятельно рекомендуется применять другой способ контрацепции Артериальная гипертензия Ожирение (индекс массы тела превышает 30 кг/м2) Риск значительно увеличивается при увеличении ИМТ. Особо требует внимания при наличии у женщин других факторов риска Семейный анамнез (артериальная тромбоэмболия у кого-либо из родных братьев или сестер, или у родителя, особенно в относительно молодом возрасте, например младше 50 лет) В случае подозрения в наличии наследственной предрасположенности перед применением любых КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом Мигрень Рост частоты возникновения или тяжести течения мигрени при применении КГК (возможные продромальные состояния перед развитием цереброваскулярных событий) может стать причиной немедленного прекращения КГК Остальные состояния, связанные с нежелательными реакциями со стороны сосудов Сахарный диабет, гипергомоцистеинемия, пороки клапанов сердца, фибрилляция предсердий, дислипопротеинемия и системная красная волчанка

Симптомы АТЭ

Женщинам следует посоветовать при появлении таких симптомов немедленно обратиться к врачу и сообщить о том, что они применяют КГК.

Симптомы цереброваскулярного расстройства могут включать:

внезапное онемение или слабость лица, верхней или нижней конечности, особенно одностороннее;

внезапное нарушение ходьбы, головокружение, потерю равновесия или координации;

внезапную спутанность сознания, нарушение речи или понимания;

внезапное ухудшение зрения одного или обоих глаз;

внезапная, сильная или длительная головная боль без определенной причины;

потерю сознания или обморока с судорогами или без них.

Транзиторный характер симптомов может свидетельствовать о транзиторной ишемической атаке (ТИА).

Симптомы инфаркта миокарда могут включать:

боль, дискомфорт, ощущение тяжести, тяжесть, ощущение сжатия или переполнения в грудной клетке, руке или ниже грудины;

дискомфортное чувство, отдающее в спину, челюсть, горло, руку, желудок;

ощущение переполненности желудка, диспепсию или запор;

потливость, тошноту, рвоту или головокружение;

чрезвычайную слабость, тревожное состояние или одышку;

быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Опухоли

Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на дополнительное повышение риска развития рака шейки матки при длительном применении КГК, однако это утверждение остается противоречивым, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают сопутствующие факторы риска, например половое поведение или наличие папилломавирусной инфекции человепа (ВПЧ).

Метаанализ на основании 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ВР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих комбинированные гормональные контрацептивы (КГК). Этот повышенный риск постепенно возвращается на уровень базового риска, связанного с возрастом женщины, в течение 10 лет после окончания применения КГК. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте младше 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, применяющих в настоящее время или недавно применявших КГК, незначительно относительно общего риска рака молочной железы. Эти исследования не дают никаких доказательств причинной связи. Увеличение риска может быть связано с более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применявших КГК, биологическими эффектами КГК или комбинацией обоих факторов. Карциномы молочной железы у женщин, принимавших комбинированные оральные контрацептивы, имели тенденцию быть менее развитыми во время диагностики, чем у женщин, никогда не принимавших комбинированные оральные контрацептивы.

В редких случаях у женщин, применявших КГК, возникали доброкачественные и гораздо реже злокачественные опухоли печени. В отдельных случаях такие опухоли приводили к опасным для жизни внутрибрюшным кровотечениям. В случае возникновения жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличение печени или появления признаков внутрибрюшного кровотечения у женщин, применяющих КГК при дифференциальной диагностике, следует учитывать возможность наличия опухоли печени.

Повышение АлАТ

Во время клинических исследований у пациентов, лечившихся от инфекций гепатита С (ВГС) с помощью лекарственных средств, содержащих омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дазабувир с или без рибавирина, значительно повысился уровень трансаминаз (АлАТ), превышающий верхний предел нормы (ВПН) ) в 5 раз чаще у женщин, которые применяли препараты, содержащие этинилэстрадиол, такие как комбинированные гормональные контрацептивы (КГК). Кроме того, также у пациентов, получавших глекапревир/пибрентасвир, наблюдалось повышение уровня АлАТ у женщин, применявших лекарственные средства, содержащие этинилэстрадиол, такие как КГК (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Другие состояния

Женщины с гипертриглицеридемией или с этим нарушением в семейном анамнезе составляют группу риска развития панкреатита при применении КГК.

Хотя сообщалось о незначительном повышении артериального давления у многих женщин, принимающих КГК, клинически значимое повышение артериального давления является редким явлением. Связь между приемом КГК и клинически выраженной гипертензией не установлена. Однако, если длительная клинически выраженная артериальная гипертензия возникает во время применения КГК, то следует прекратить применение КГК и лечить артериальную гипертензию. Если это целесообразно, применение КГК может быть возобновлено после нормализации давления с помощью антигипертензивной терапии.

Сообщалось о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний во время беременности и при применении КГК, но их взаимосвязь с применением КГК не окончательно выяснена: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом; образование желчных конкрементов; порфирия; системная красная волчанка; гемолитико-уремический синдром; хорея Сиденгама; герпес беременных; потеря слуха, связанная с отосклерозом, ангионевротический отек (наследственный).

Экзогенные эстрогены могут вызвать или усугубить симптомы наследственного и приобретенного ангионевротического отека.

При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть необходимость прекращения КГК, пока показатели функции печени не вернутся в норму. При рецидиве холестатической желтухи и/или зуда, связанного с холестазом, впервые возникшим во время беременности или предварительного приема половых гормонов, применение КГК следует прекратить.

Хотя КГК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных о необходимости изменять терапевтический режим женщинам с сахарным диабетом, принимающим КГК. Однако женщинам, с диагностированным сахарным диабетом, необходимо тщательное обследование на протяжении применения КГК.

Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит связаны с приемом КГК.

Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать действия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения при применении КГК.

При консультировании по выбору метода контрацепции следует учесть всю приведенную выше информацию.

Ухудшение настроения и депрессия — хорошо известные побочные реакции при применении гормональных контрацептивов (см. раздел «Побочные реакции»). Депрессия может быть серьезной, и это известный фактор риска суицидального поведения и суицида. Женщины должны обратиться к врачу в случае изменения настроения и появления депрессивных симптомов, в том числе вскоре после начала лечения.

Дезофемин 30 содержит моногидрат лактозы (47,24 мг в 1 таблетке). При наследственной непереносимости галактозы, лактазной недостаточности Лаппа или мальабсорбции глюкозы/галактозы не рекомендуется применять это лекарственное средство.

Медицинское обследование/консультация

Перед началом или восстановлением Дезофемин 30 рекомендуется сбор полного медицинского анамнеза (включая семейный анамнез) и исключение беременности. Необходимо измерить артериальное давление и провести медицинское обследование, принимая во внимание противопоказания (см. раздел «Противопоказания») и предостережения (см. раздел «Особенности применения»). Следует обратить внимание женщины на информацию о венозном и артериальном тромбозах, в том числе на риск, связанный с применением препарата Дезофемин 30, по сравнению с таковым при применении других КГК, а также симптомов ВТЭ и АТЭ, известных факторов риска и действий, которые необходимо осуществить при подозрении на тромбоз.

Женщинам рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства и соблюдать содержащиеся в ней рекомендации. Частота и характер осмотров должны зависеть от установленных протоколов лечения и адаптироваться к каждой отдельной женщине.

Женщин необходимо предупредить, что гормональные контрацептивы не защищают от заражения ВИЧ-инфекцией (СПИДом) и какими-либо другими заболеваниями, передающимися половым путем.

Снижение эффективности

Эффективность Дезофемин 30 может снижаться в случае, например, пропуска приема таблеток (см. раздел «Способ применения и дозы»), расстройств желудочно-кишечного тракта (см. раздел «Способ применения и дозы») или сопутствующего применения других лекарственных средств, которые снижают концентрацию в плазме крови этинилэстрадиола и/или этаногестрела, активного метаболита дезогестрела (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).

Растительные лекарственные средства, содержащие зверобой (Hypericum perforatum), не следует принимать одновременно с Дезофемином 30, поскольку существует риск уменьшения концентрации в плазме и снижение эффективности Дезофемина 30 (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).

Нарушение цикла

При применении всех КГК возможны нерегулярные кровотечения (кровомазание или прорывные кровотечения), особенно в первые месяцы применения. Поэтому оценка любых нерегулярных кровотечений может быть корректна только после адаптационного периода, который составляет примерно три цикла.

Если нерегулярные кровотечения сохраняются или возникают после предварительных регулярных циклов, следует рассмотреть негормональные причины и провести соответствующие диагностические мероприятия, включая кюретаж, с целью исключения беременности или злокачественных опухолей.

У некоторых женщин во время перерыва в приеме таблеток кровотечение отмены может не наблюдаться. В случае применения КГК согласно рекомендациям, указанным в разделе «Способ применения и дозы», беременность маловероятна. Однако если применение КГК происходило нерегулярно перед первым отсутствием кровотечения отмены или если два кровотечения отмены отсутствуют, перед продолжением применения КГК необходимо исключить беременность.