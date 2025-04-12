Фармакодинамика.

Парацетамол является анальгетиком-антипиретиком. Эффект основан на ингибировании синтеза простагландинов в центральной нервной системе (ЦНС). Кофеин увеличивает эффективность аналгезии благодаря возбуждающему эффекту на ЦНС, что может устранять депрессию, часто сопровождающую боль.

Фармакокинетика.

Парацетамол быстро и почти полностью абсорбируется в желудочно-кишечном тракте. Равномерно распределяется по всем жидкостям организма. Связывание с белками плазмы крови вариабельное. Выводится преимущественно почками в форме конъюгированных метаболитов.

После перорального приема кофеин быстро всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в пределах 1 часа, средний период полувидения (Т½) — около 3,5 часа. 65–80% кофеина выводится с мочой в форме 1-метилмочевой кислоты и 1-метилксантина.