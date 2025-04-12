Парацетамол экстра (Paracetamol extra)
Парацетамол экстра инструкция по применению
Состав
действующие вещества: парацетамол, кофеин;
1 таблетка содержит парацетамол 500 мг, кофеина 65 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат, натрия карбонат, кислота лимонная, сорбит (Е 420), сахарин натрия, повидон, натрия лаурилсульфат, диметикон.
Лекарственная форма
Таблетки шипучие.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, круглой формы, плоские, со скошенными краями и чертой с одной стороны. При растворении в воде наблюдается выделение пузырьков газа.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики. Код ATС N02B E51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Парацетамол является анальгетиком-антипиретиком. Эффект основан на ингибировании синтеза простагландинов в центральной нервной системе (ЦНС). Кофеин увеличивает эффективность аналгезии благодаря возбуждающему эффекту на ЦНС, что может устранять депрессию, часто сопровождающую боль.
Фармакокинетика.
Парацетамол быстро и почти полностью абсорбируется в желудочно-кишечном тракте. Равномерно распределяется по всем жидкостям организма. Связывание с белками плазмы крови вариабельное. Выводится преимущественно почками в форме конъюгированных метаболитов.
После перорального приема кофеин быстро всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в пределах 1 часа, средний период полувидения (Т½) — около 3,5 часа. 65–80% кофеина выводится с мочой в форме 1-метилмочевой кислоты и 1-метилксантина.
Показания
Боль средней и сильной интенсивности (головная боль, мигрень, мышечно-скелетная боль, боль в мышцах, зубная боль, боль после удаления зуба и зубных процедур, боль в горле, периодическая боль во время менструации), лихорадка и боль после вакцинации; повышенная температура тела.
Противопоказания
Гиперчувствительность к парацетамолу, кофеину или любому другому компоненту препарата в анамнезе; тяжелые нарушения печени и/или почек; врожденная гипербилирубинемия; дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; алкоголизм; заболевание крови, выраженная анемия, лейкопения; состояния повышенного возбуждения, нарушение сна, эпилепсия; выраженное повышение АД, органические заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе тяжелый атеросклероз, тяжелая гипертоническая болезнь; декомпенсированная сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, пароксизмальная тахикардия, гипертиреоз, острый панкреатит, тяжелые формы сахарного диабета, глаукома; возраст старше 60 лет.
Не применять вместе с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) и в течение 2 недель после прекращения применения ингибиторов МАО.
Противопоказано пациентам, принимающим трициклические антидепрессанты или блокаторы β-адренорецепторов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при применении метоклопрамида и домперидона и уменьшаться при применении холестирамина. Антикоагулянтный эффект варфарина и других кумаринов с повышением риска кровотечения может усилиться из-за длительного регулярного применения парацетамола. Прием разовых доз не оказывает значимого эффекта. Барбитураты снижают жаропонижающий эффект парацетамола. Антисудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), стимулирующие активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое влияние парацетамола на печень вследствие повышения степени превращения препарата в гепатотоксические метаболиты. При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое влияние препаратов на печень. Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома. Парацетамол снижает эффективность диуретиков.
Не применять одновременно с алкоголем.
Одновременное применение кофеина с ингибиторами МАО может вызвать небезопасное повышение артериального давления. Кофеин усиливает эффект (улучшает биодоступность) анальгетиков-антипиретиков, потенцирует эффекты производных ксантина, α- и β-адреномиметиков, психостимулирующих средств.
Циметидин, гормональные контрацептивы, изониазид усиливают действие кофеина.
Кофеин снижает эффект опиоидных анальгетиков, анксиолитиков, снотворных и седативных средств, является антагонистом средств для наркоза и других препаратов, подавляющих ЦНС, конкурентным антагонистом аденозиновых препаратов, АТФ. При одновременном применении кофеина с эрготамином улучшается всасывание эрготамина из пищеварительного тракта, с тиреотропными средствами — повышается тиреоидный эффект. Кофеин снижает концентрацию лития в крови.
Особенности применения
Не превышать указанные дозы.
Не принимать препарат с другими средствами, содержащими парацетамол.
Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.
Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.
При заболеваниях печени или почек перед применением препарата следует посоветоваться с врачом.
Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент принимает варфарин или подобные препараты, оказывающие антикоагулянтный эффект. Следует учитывать, что у больных с алкогольным нецирротическим поражением печени увеличивается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований содержания в крови глюкозы и мочевой кислоты. Пациентам, принимающим анальгетики каждый день при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом. У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающиеся снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу при появлении этих симптомов.
Во время лечения не рекомендуется употреблять чрезмерное количество напитков, содержащих кофеин (таких как кофе, чай). Это может привести к проблеме со сном, к тремору, неприятному чувству за грудиной из-за сердцебиения.
Хранить препарат вне поля зрения детей и в недоступном для детей месте.
Это лекарственное средство содержит 37,14 ммоль (или 854 мг)/дозу (2 таблетки) натрия. Следует быть осторожным при применении пациентам, применяющим натрий-контролируемую диету.
Препарат содержит сорбит (Е 420). Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для перорального приема.
Взрослым, пациентам пожилого возраста и детям в возрасте старше 12 лет: по 1–2 таблетки 4 раза в сутки. Необходимо растворить таблетку в полстакане воды. Интервал между приёмами должен составлять не менее 4 часов. Не следует принимать более 8 таблеток (4000/520 мг, парацетамол/кофеин) в течение 24 часов.
Не превышать рекомендуемую дозу.
Не принимать вместе с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
Дети
Не рекомендуется применять детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: анафилаксия, реакции гиперчувствительности, включая сыпь на коже и слизистых оболочках (обычно генерализованная сыпь, эритематозная, крапивница), синдром Стивенса-Джонсона, кожный зуд, ангионевротический отек, мультиформная экссудативная эритема, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, изжога, боль в эпигастрии.
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, агранулоцитоз, анемия, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боль в сердце), гемолитическая анемия, кровоподтеки или кровотечения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, повышение АД, учащенное сердцебиение.
Со стороны ЦНС: бессонница, беспокойство, головокружение.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным препаратам.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, повышение активности печеночных ферментов обычно без развития желтухи, гепатонекроз (дозозависимый эффект).
Одновременный прием препарата в рекомендуемых дозах с продуктами, содержащими кофеин, может усилить побочные эффекты, обусловленные кофеином, такие как головокружение, повышенная возбудимость, бессонница, беспокойство, тревожность, раздраженность, головные боли, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и учащенное сердце.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки шипучие №12 (2x6) в стрипе в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».