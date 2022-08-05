Если нет других указаний, детям в возрасте младше 6 лет назначают 3–5 гранул под язык до полного рассасывания 1–2 раза в сутки.

Для младенцев перед применением рекомендуется растворить гранулы в небольшом количестве воды.

Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет назначают 5–10 гранул под язык 1–2 раза в сутки.