Бронхо плантаго глобули велати (Broncho plantago globuli velati) (353221) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхо плантаго глобули велати инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Bronchi bovis Gl Dil. D16 0,1 г, Bryonia cretica ferm 33b Dil. D7 0,1 г, Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c Dil. D7 0,1 г Larynx bovis Gl Dil. D16 0,1 г, Plantano lanceolata e foliis ferm 34c Dil. D5 0,1 г, Pyrit Dil. D14 aquos. 0,1 г,Tunica mucosa nasi bovis Gl Dil. D13 0,1 г;
вспомогательные вещества: вода очищенная, сахароза.
Лекарственная форма
Гранулы гомеопатические.
Основные физико-химические свойства: белые гранулы практически без запаха, сладковатые.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексное гомеопатическое лекарственное средство.
Фармакологические свойства
Гомеопатическое лекарственное средство. Может применяться в антропософской медицине.
Показания
Стимуляция слизистых дыхательных путей, например, при острых и хронических воспалениях голосовых связок (гортани) и бронхов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нет данных по взаимодействию с другими лекарственными средствами и другим видам взаимодействий.
Особенности применения
Препарат содержит сахарозу.
1 г (40–50 гранул) содержит 0,34 г очищенной воды 0,64 г сахарозы.
Лечение острого периода заболевания должно быть завершено через 2 недели. Если в течение 2 дней с момента острого воспаления верхних дыхательных путей нет улучшения, следует обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
Если нет других указаний, детям в возрасте младше 6 лет назначают 3–5 гранул под язык до полного рассасывания 1–2 раза в сутки.
Для младенцев перед применением рекомендуется растворить гранулы в небольшом количестве воды.
Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет назначают 5–10 гранул под язык 1–2 раза в сутки.
Дети
Применяют детям с рождения.
Побочные реакции
Нет данных о побочных эффектах.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Гранулы гомеопатические по 20 г во флаконах №1.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ВАЛА Хайльмиттель ГмбХ/WALA Heilmittel GmbH.