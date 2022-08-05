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Бронхо плантаго глобули велати (Broncho plantago globuli velati) (353221) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бронхо плантаго глобули велати (Broncho plantago globuli velati)
Цена в городе Киев
от 324,47 грн
Без рецепта
1 шт от 324,47 грн
В наличии в 4 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гранулы гомеопатические
Вес
20 г
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/15544/01/01 от 05.08.2022

Бронхо плантаго глобули велати инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Bronchi bovis Gl Dil. D16 0,1 г, Bryonia cretica ferm 33b Dil. D7 0,1 г, Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c Dil. D7 0,1 г Larynx bovis Gl Dil. D16 0,1 г, Plantano lanceolata e foliis ferm 34c Dil. D5 0,1 г, Pyrit Dil. D14 aquos. 0,1 г,Tunica mucosa nasi bovis Gl Dil. D13 0,1 г;

вспомогательные вещества: вода очищенная, сахароза.

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические.

Основные физико-химические свойства: белые гранулы практически без запаха, сладковатые.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексное гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Гомеопатическое лекарственное средство. Может применяться в антропософской медицине.

Показания

Стимуляция слизистых дыхательных путей, например, при острых и хронических воспалениях голосовых связок (гортани) и бронхов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Нет данных по взаимодействию с другими лекарственными средствами и другим видам взаимодействий.

Особенности применения

Препарат содержит сахарозу.

1 г (40–50 гранул) содержит 0,34 г очищенной воды 0,64 г сахарозы.

Лечение острого периода заболевания должно быть завершено через 2 недели. Если в течение 2 дней с момента острого воспаления верхних дыхательных путей нет улучшения, следует обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Если нет других указаний, детям в возрасте младше 6 лет назначают 3–5 гранул под язык до полного рассасывания 1–2 раза в сутки.

Для младенцев перед применением рекомендуется растворить гранулы в небольшом количестве воды.

Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет назначают 5–10 гранул под язык 1–2 раза в сутки.

Дети

Применяют детям с рождения.

Побочные реакции

Нет данных о побочных эффектах.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Гранулы гомеопатические по 20 г во флаконах №1.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ВАЛА Хайльмиттель ГмбХ/WALA Heilmittel GmbH.

Бронхо плантаго глобули велати
Бронхо плантаго глобули велати гранулы гомеопатические флакон 20 г, №1
от 324,47 грн
В наличии в 4 аптеках
Цены в аптеках
Бронхо плантаго глобули велати
Бронхо плантаго глобули велати гранулы гомеопатические флакон 20 г, №1
от 324,47 грн
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