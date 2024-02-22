Фармакодинамика.

Бронхосироп комбинированный препарат с выраженным противокашлевым, бронхорасширяющим и бронхоантисептическим действием. Комплексное действие препарата обусловлено свойствами его основных компонентов: глауцина гидробромида и эфедрина гидрохлорида. Алкалоид глауцин подавляет кашлевой центр, не влияя на дыхательный центр. Оказывает слабо выраженное бронхоспазмолитическое и адренолитическое действие, не вызывает привыкания и зависимости. Эфедрин является адреномиметиком прямого (стимулирует α- и β-рецепторы) и косвенного (подавляет активность аминооксидазы) действия. Вызывает высвобождение норадреналина и адреналина из их депо. Эфедрин проявляет спазмолитическое эффект на гладкую мускулатуру бронхов. В течение длительного времени расслабляет бронхиальную мускулатуру, что обусловлено выраженной стимулирующим действием на β2-адренорецепторы. Под влиянием эфедрина уменьшается отек слизистой оболочки бронхов и расширяется их просвет. Фармакологические исследования Бронхосиропа демонстрируют, что он уменьшает спастическое действие гистамина на бронхи.

Облегчение выделения мокроты и снижение обструкции бронхов обусловлены бронхорасширяющим действием эфедрина.

Фармакокинетика.

После перорального приема глауцин и эфедрин быстро и полностью всасываются из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация глауцина в плазме крови достигается через 1,5 часа после приема. Эфедрин распределяется в организме с накоплением преимущественно в печени, легких, почках, селезенке и мозге. Глауцин и эфедрин (небольшая часть) метаболизируются в печени. Глауцин выводится с мочой в виде метаболитов и в неизмененном виде. Период полувыведения эфедрина составляет около 3–6 часов. Выводится с мочой, в основном в неизмененном виде.