Бронхосироп (Bronchosyrup) (352453) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхосироп инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
5 мл сиропа содержат:
действующие вещества: эфедрина гидрохлорида 4,6 мг, глауцина гидробромида 5,75 мг;
вспомогательные вещества: масло базиликового; кислота лимонная моногидрат, сахароза; метилпарагидроксибензоат (E 218) пропилпарагидроксибензоат (E 216); полисорбат 80; этанол 96%, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: бесцветная или слегка коричневатая или коричневато-желтая вязкая жидкость со специфическим запахом масла базилика, допускается опалесценция.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на респираторную систему. Другие противокашлевые средства. Код АТС R05D B.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бронхосироп комбинированный препарат с выраженным противокашлевым, бронхорасширяющим и бронхоантисептическим действием. Комплексное действие препарата обусловлено свойствами его основных компонентов: глауцина гидробромида и эфедрина гидрохлорида. Алкалоид глауцин подавляет кашлевой центр, не влияя на дыхательный центр. Оказывает слабо выраженное бронхоспазмолитическое и адренолитическое действие, не вызывает привыкания и зависимости. Эфедрин является адреномиметиком прямого (стимулирует α- и β-рецепторы) и косвенного (подавляет активность аминооксидазы) действия. Вызывает высвобождение норадреналина и адреналина из их депо. Эфедрин проявляет спазмолитическое эффект на гладкую мускулатуру бронхов. В течение длительного времени расслабляет бронхиальную мускулатуру, что обусловлено выраженной стимулирующим действием на β2-адренорецепторы. Под влиянием эфедрина уменьшается отек слизистой оболочки бронхов и расширяется их просвет. Фармакологические исследования Бронхосиропа демонстрируют, что он уменьшает спастическое действие гистамина на бронхи.
Облегчение выделения мокроты и снижение обструкции бронхов обусловлены бронхорасширяющим действием эфедрина.
Фармакокинетика.
После перорального приема глауцин и эфедрин быстро и полностью всасываются из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация глауцина в плазме крови достигается через 1,5 часа после приема. Эфедрин распределяется в организме с накоплением преимущественно в печени, легких, почках, селезенке и мозге. Глауцин и эфедрин (небольшая часть) метаболизируются в печени. Глауцин выводится с мочой в виде метаболитов и в неизмененном виде. Период полувыведения эфедрина составляет около 3–6 часов. Выводится с мочой, в основном в неизмененном виде.
Показания
Бронхосироп применяют в составе комплексной терапии заболеваний дыхательной системы, которые сопровождаются сухим непродуктивным кашлем: острые и хронические бронхиты, трахеобронхит, бронхиальная астма, пневмонии, бронхоэктазы.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому вспомогательному веществу препарата;
- ишемическая болезнь сердца;
- артериальная гипертензия;
- острый инфаркт миокарда;
- тяжелые органические заболевания сердца с проявлениями декомпенсации;
- тиреотоксикоз;
- феохромоцитома;
- глаукома;
- гипертрофия простаты с задержкой мочи;
- бессонница.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Бронхосироп можно применять одновременно с антибиотиками, жаропонижающими средствами и витаминами. Препарат ослабляет эффекты наркотических и снотворных средств из-за наличия в составе эфедрина. При одновременном применении с сердечными гликозидами, некоторыми симпатомиметиками, хинидином, трициклическими антидепрессантами повышается риск развития аритмий. При одновременном применении с резерпином и ингибиторами МАО возможно резкое повышение артериального давления.
Поскольку эфедрин обладает свойствами как α-агонистов, так и β-агонистов, то его следует применять с осторожностью пациентам, которые перенесли наркоз с циклопропаном, галоманом или другими летучими анестетиками.
Эргоалкалоиды и окситоцин потенцируют прессорний эффект эфедрина (риск гипертонического криза при одновременном применении).
При одновременном применении с неселективными β-блокаторами снижается бронхолитический эффект продукта.
Симпатомиметики оказывают антагонистическое действие на антигипертензивный эффект β-блокаторов.
Эфедрин может противодействовать нейроно-блокирующему эффекту на гуанетидин, что приводит к потере его гипотензивной эффективности.
Эфедрин ускоряет метаболизм дексаметазона.
При одновременном лечении препаратом Бронхосироп и пероральными противодиабетическими лекарственными средствами возможно уменьшение их гипогликемического эффекта.
Препарат не следует применять одновременно с лекарственными средствами, угнетающими кашель, как центрального (кодеин, кодтерпин), так и периферического механизма действия (эксангит, либексин). Неоправданная комбинация с препаратами, приводят к снижению бронхиальной секреции (например, производные атропина).
Другие лекарственные средства, стимулирующие центральную нервную систему (ЦНС), или тонизирующие напитки растительного происхождения (кофе, чай, кола) могут усилить стимулирующие эффекты препарата Бронхосироп на ЦНС при одновременном применении.
Особенности применения
Из-за стимулирующего действия на ЦНС и возможного нарушения сна не рекомендуется прием Бронхосиропа после 16 часов.
Применять с осторожностью пациентам, склонным к развитию лекарственной зависимости. Если через 5–7 дней от начала лечения симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо обратиться к врачу для оценки целесообразности дальнейшего лечения.
При лечении симпатомиметиками, в том числе Бронхосиропом, можно наблюдать сердечно-сосудистые эффекты. Данные постмаркетинговых исследований, а также данные научной литературы подтверждают связь редких случаев ишемии миокарда с применением β-агонистов (эфедрина гидрохлорида). Пациентов с заболеваниями сердца (аритмии), которые применяют этот препарат, следует предупредить о необходимости обратиться за помощью к врачу при боли в груди или появлении других симптомов заболевания сердца. Следует обратить особое внимание на оценку таких симптомов, как одышка и боль в груди, поскольку они могут быть как респираторного, так и сердечного происхождения.
Глауцина гидробромид не следует применять при продуктивном кашле, который сопровождается выделением мокроты, поскольку существует риск обтурации бронхов вследствие задержки бронхиального секрета. В случае лабильного артериального давления необходима консультация врача. Применять с осторожностью из-за риска коллапса в результате симпатолитического действия глауцина гидробромида.
Лицам с установленной непереносимостью некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола 96%: менее 100 мг/5 мл.
Сироп содержит как вспомогательные вещества метил- и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Содержание эфедрина в составе препарата может дать положительный результат при допинг-пробе у спортсменов.
Способ применения и дозы
Применять внутрь после еды.
Взрослым и детям в возрасте старше 10 лет: по 10 мл 3–4 раза в сутки.
Детям:
- в возрасте 3 — 5 лет-по 5 мл препарата, разведенных непосредственно перед применением в 10 мл охлажденной кипяченой воды, 3 раза в сутки;
- в возрасте 5 — 10 лет-по 5 мл 3 раза в сутки.
Продолжительность курса лечения составляет 5–7 дней.
Дети
Рекомендуется детям в возрасте старше 3 лет.
Побочные реакции
При применении препарата Бронхосироп возможно проявление таких нежелательных реакций:
со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушения сердечного ритма и проводимости, тахикардия, экстрасистолия, повышение артериального давления, ишемия миокарда, нарушения циркуляции в конечностях;
со стороны нервной системы: тремор, возбуждение, тревожность, беспокойство, бессонница, головокружение;
со стороны пищеварительной системы: анорексия, тошнота, рвота, запор;
со стороны мочевыделительной системы: затрудненное мочеиспускание; у больных с гипертрофией предстательной железы возможна задержка мочи;
со стороны кожи и слизистых оболочек: кожная сыпь, зуд, крапивница, повышенная потливость;
со стороны органов чувств: нарушение зрения;
другие: сухость во рту, одышка, слабость, повышенное либидо, дисменорея, тахифилаксия, реакции гиперчувствительности, бронхоспазм, ангионевротический отек.
Срок годности
2 года.
Срок годности после вскрытия флакона 1 месяц.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не замораживать!
Упаковка
Сироп по 100 мл или 200 мл во флаконе.
По 1 флакону вместе с дозирующим устройством в коробке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61002, Харьковская обл., город Харьков, улица Куликовская, дом 41.