Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа (Sk-Sd, Streptokinase-Streptodornase)
Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа инструкция по применению
Состав
действующие вещества: стрептокиназа, стрептодорназа;
1 суппозиторий содержит стрептокиназы 15000 МЕ, стрептодорназы 1250 МЕ;
вспомогательные вещества: масло минеральное, твердый жир.
Лекарственная форма
Суппозитории ректальные.
Основные физико-химические свойства: cупозитории цилиндричноконичной формы от белого до бежевого цвета. На срезе допускается наличие воздушно-пористого стержня и лункообразной выемки.
Фармакотерапевтическая группа
Гематологические средства. Ферменты. Комбинации со стрептокиназой.
Код ATС В06А А55.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство «СК-СД, стрептокиназа-стрептодорназа», суппозитории, действует местно после ректального применения. Стрептокиназа действует как фибринолитик и растворяет фибриновый и другие сгустки. Стрептодорназа растворяет дезоксирибонуклеопротеиды и дезоксирибонуклеокислоты, в результате чего снижается вязкость гнойных экссудатов и растворяются мертвые клетки.
Фармакокинетика.
Стрептокиназа и Стрептодорназа действуют местно на кровяные сгустки, гнойные и некротические части клеток и тканей. Лекарственное средство применяется ректально и не всасывается в кровяное русло.
Стрептокиназо-плазминногенний комплекс постепенно превращается в полипептиды. Продукты распада вместе с другими фрагментами субстратов механически удаляются. Стрептодорназа после полимеризации ДНК превращается в нуклеотидную смесь и механически удалятся с частями мертвых клеток.
Показания
- Хронические воспалительные процессы маточных придатков;
- послеоперационные инфильтративные поражения органов малого таза;
- эндометрит;
- геморрои при остром и хроническом течении;
- параректальные абсцессы и свищи с большим воспалительным инфильтратом;
- гнойные каудальные кисты.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующим веществам или вспомогательным веществам препарата;
- наличие свежей раны, хирургического шва или кровотечения до 10 дней (это может повлечь расслабление швов и, как следствие, кровотечение из раны);
- одновременное применение с антикоагулянтами, что может привести к местным кровотечений;
- нарушение свертываемости крови.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Лекарственное средство «СК-СД, стрептокиназа-стрептодорназа» противопоказано применять с антикоагулянтами, так как возможны кровотечения.
Особенности применения
Препарат может вызвать местные раздражения.
Способ применения и дозы
Дозировка
Курс лечения 4–18 суппозиториев.
Продолжительность курса: 2–9 суток.
Дозу назначает врач в соответствии с интенсивностью воспалительного процесса.
При тяжелом и хроническом течении заболевания:
- по 1 суппозиторию 3 раза в сутки в течение первых 3 суток;
- по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение последующих 3 суток;
- по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение еще 3 следующих суток.
Курс лечения: 9 дней, 18 суппозиториев.
При среднетяжелом течении заболевания:
- по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение первых 3 суток;
- по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение следующих 4 суток.
Курс лечения: 7 дней, 10 суппозиториев.
При легком течении заболевания:
- по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 2 суток.
Курс лечения: 2 дня, 4 суппозитория.
В случае отсутствия результата или в случае наступления рецидива врач должен определить необходимость повторного курса лечения.
Способ применения
Ректально. Суппозитории вводить глубоко в прямую кишку предварительно вынуть суппозиторий из блистера. Перед и после применения препарата следует тщательно вымыть руки.
Дети
Препарат не назначается детям.
Побочные реакции
Иногда могут наблюдаться: местная боль, отек или незначительное кровотечение, раздражение, диарея, аллергические реакции, повышение температуры тела.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре 2–8 °С в оригинальной упаковке.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 6 суппозиториев в блистере, по 1, 2 или 3 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фармина Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Липска 44, 30–721, г. Краков, Польша.