Стрептокиназа, комбинации

Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа (Sk-Sd, Streptokinase-Streptodornase)

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Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа
Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа
Суппозитории ректальные 15000 ме + 1250 ме блистер №6
Фармина Лтд
от 659,41 грн
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Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа
Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа
Суппозитории ректальные 15000 ме + 1250 ме блистер №18
Фармина Лтд
от 1590,39 грн
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от 659,41 грн
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Инструкция указана для Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа суппозитории ректальные 15000 МЕ + 1250 МЕ блистер №6

Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа инструкция по применению

Инструкция указана для Ск-Сд, Стрептокиназа-Стрептодорназа суппозитории ректальные 15000 МЕ + 1250 МЕ блистер №6

Состав

действующие вещества: стрептокиназа, стрептодорназа;

1 суппозиторий содержит стрептокиназы 15000 МЕ, стрептодорназы 1250 МЕ;

вспомогательные вещества: масло минеральное, твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: cупозитории цилиндричноконичной формы от белого до бежевого цвета. На срезе допускается наличие воздушно-пористого стержня и лункообразной выемки.

Фармакотерапевтическая группа

Гематологические средства. Ферменты. Комбинации со стрептокиназой.

Код ATС В06А А55.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Лекарственное средство «СК-СД, стрептокиназа-стрептодорназа», суппозитории, действует местно после ректального применения. Стрептокиназа действует как фибринолитик и растворяет фибриновый и другие сгустки. Стрептодорназа растворяет дезоксирибонуклеопротеиды и дезоксирибонуклеокислоты, в результате чего снижается вязкость гнойных экссудатов и растворяются мертвые клетки.

Фармакокинетика.

Стрептокиназа и Стрептодорназа действуют местно на кровяные сгустки, гнойные и некротические части клеток и тканей. Лекарственное средство применяется ректально и не всасывается в кровяное русло.

Стрептокиназо-плазминногенний комплекс постепенно превращается в полипептиды. Продукты распада вместе с другими фрагментами субстратов механически удаляются. Стрептодорназа после полимеризации ДНК превращается в нуклеотидную смесь и механически удалятся с частями мертвых клеток.

Показания

  • Хронические воспалительные процессы маточных придатков;
  • послеоперационные инфильтративные поражения органов малого таза;
  • эндометрит;
  • геморрои при остром и хроническом течении;
  • параректальные абсцессы и свищи с большим воспалительным инфильтратом;
  • гнойные каудальные кисты.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к действующим веществам или вспомогательным веществам препарата;
  • наличие свежей раны, хирургического шва или кровотечения до 10 дней (это может повлечь расслабление швов и, как следствие, кровотечение из раны);
  • одновременное применение с антикоагулянтами, что может привести к местным кровотечений;
  • нарушение свертываемости крови.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Лекарственное средство «СК-СД, стрептокиназа-стрептодорназа» противопоказано применять с антикоагулянтами, так как возможны кровотечения.

Особенности применения

Препарат может вызвать местные раздражения.

Способ применения и дозы

Дозировка

Курс лечения 4–18 суппозиториев.

Продолжительность курса: 2–9 суток.

Дозу назначает врач в соответствии с интенсивностью воспалительного процесса.

При тяжелом и хроническом течении заболевания:

  • по 1 суппозиторию 3 раза в сутки в течение первых 3 суток;
  • по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение последующих 3 суток;
  • по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение еще 3 следующих суток.

Курс лечения: 9 дней, 18 суппозиториев.

При среднетяжелом течении заболевания:

  • по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение первых 3 суток;
  • по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение следующих 4 суток.

Курс лечения: 7 дней, 10 суппозиториев.

При легком течении заболевания:

  • по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 2 суток.

Курс лечения: 2 дня, 4 суппозитория.

В случае отсутствия результата или в случае наступления рецидива врач должен определить необходимость повторного курса лечения.

Способ применения

Ректально. Суппозитории вводить глубоко в прямую кишку предварительно вынуть суппозиторий из блистера. Перед и после применения препарата следует тщательно вымыть руки.

Дети

Препарат не назначается детям.

Побочные реакции

Иногда могут наблюдаться: местная боль, отек или незначительное кровотечение, раздражение, диарея, аллергические реакции, повышение температуры тела.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре 2–8 °С в оригинальной упаковке.

Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 6 суппозиториев в блистере, по 1, 2 или 3 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Фармина Лтд.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ул. Липска 44, 30–721, г. Краков, Польша.

Характеристики
Производитель
Фармина Лтд
Форма выпуска
Суппозитории ректальные
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
15000 МЕ + 1250 МЕ
Количество штук в упаковке
6 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/17590/01/01 от 12.08.2019