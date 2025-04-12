Фармакодинамика.

Лекарственное средство «СК-СД, стрептокиназа-стрептодорназа», суппозитории, действует местно после ректального применения. Стрептокиназа действует как фибринолитик и растворяет фибриновый и другие сгустки. Стрептодорназа растворяет дезоксирибонуклеопротеиды и дезоксирибонуклеокислоты, в результате чего снижается вязкость гнойных экссудатов и растворяются мертвые клетки.

Фармакокинетика.

Стрептокиназа и Стрептодорназа действуют местно на кровяные сгустки, гнойные и некротические части клеток и тканей. Лекарственное средство применяется ректально и не всасывается в кровяное русло.

Стрептокиназо-плазминногенний комплекс постепенно превращается в полипептиды. Продукты распада вместе с другими фрагментами субстратов механически удаляются. Стрептодорназа после полимеризации ДНК превращается в нуклеотидную смесь и механически удалятся с частями мертвых клеток.