Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Доппельгерц актив лакто-про (Doppelherz aktiv lacto-pro)

ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ЛАКТО-ПРО капсулы кишечно-растворимые 480 мг №20
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Форма выпуска
Капсулы кишечно-растворимые
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
480 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки