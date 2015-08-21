БРОНХОФИТ-ТАБ (BRONHOFIT-TAB) (351673) - инструкция по применению Диетические добавки
БРОНХОФИТ-ТАБ инструкция по применению
Состав
цветки липы — 128 мг,
корни алтея — 119 мг,
цветки ромашки — 119 мг,
цветки бузины черной — 119 мг,
листья шалфея — 119 мг,
корневища аира — 111 мг,
цветки ноготков — 111 мг;
вспомогательные вещества:
кальция стеарат — 8 мг,
гидроксипропилметилцеллюлоза — 8 мг,
лактоза — 8 мг.
Фармакологические свойства
БРОНХОФИТ-ТАБ состоит из 7 лекарственных растений с высокой биологической активностью, действие которых направлено на борьбу с воспалением верхних дыхательных путей, восстановление и заживление слизистой оболочки верхних дыхательных путей, разжижение мокроты.
Комплекс БАВ (флавоноиды, слизистые вещества, каротиноиды, эфирные масла, гликозиды гесперидин, тиамицин и другие), содержащиеся в данных растениях, благоприятно воздействуют на работу органов дыхания.
Лекарственные растения в составе БРОНХОФИТ-ТАБ обладают противовоспалительным, секретолитическим, противомикробным, спазмолитическим, обволакивающим и общеукрепляющим свойствами. Облегчают отхаркивание мокроты.
Компоненты фитопрепарата содержат: витамины/провитамины: Е, C, B3, B4, P, каротин, макро- и микроэлементы: I, Ca, Mg, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Se, B, Co, Cr, Al, V, Ba, Ni.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать по 2 таблетки 2 раза в день за 20 минут до еды. При необходимости суточную дозу повышают до максимальной — 6 таблеток (по 2 таблетки 3 раза в сутки). Курс применения — 4–6 недель. При необходимости курс можно повторить с перерывом в 10 дней. Перед применением необходима консультация с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 12 лет, беременные, женщины в период лактации.