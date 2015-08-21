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БРОНХОФИТ-ТАБ (BRONHOFIT-TAB) (351673) - инструкция по применению Диетические добавки

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БРОНХОФИТ-ТАБ (BRONHOFIT-TAB)
Цена в городе Киев
от 285,00 грн
Без рецепта
60 шт, 0,85 г от 285,00 грн
В наличии в 4 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,85 г
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/38019 от 21.08.2015

БРОНХОФИТ-ТАБ инструкция по применению

Состав

цветки липы — 128 мг,

корни алтея — 119 мг,

цветки ромашки — 119 мг,

цветки бузины черной — 119 мг,

листья шалфея — 119 мг,

корневища аира — 111 мг,

цветки ноготков — 111 мг;

вспомогательные вещества:

кальция стеарат — 8 мг,

гидроксипропилметилцеллюлоза — 8 мг,

лактоза — 8 мг.

Фармакологические свойства

БРОНХОФИТ-ТАБ состоит из 7 лекарственных растений с высокой биологической активностью, действие которых направлено на борьбу с воспалением верхних дыхательных путей, восстановление и заживление слизистой оболочки верхних дыхательных путей, разжижение мокроты.

Комплекс БАВ (флавоноиды, слизистые вещества, каротиноиды, эфирные масла, гликозиды гесперидин, тиамицин и другие), содержащиеся в данных растениях, благоприятно воздействуют на работу органов дыхания.

Лекарственные растения в составе БРОНХОФИТ-ТАБ обладают противовоспалительным, секретолитическим, противомикробным, спазмолитическим, обволакивающим и общеукрепляющим свойствами. Облегчают отхаркивание мокроты.

Компоненты фитопрепарата содержат: витамины/провитамины: Е, C, B3, B4, P, каротин, макро- и микроэлементы: I, Ca, Mg, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Se, B, Co, Cr, Al, V, Ba, Ni.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать по 2 таблетки 2 раза в день за 20 минут до еды. При необходимости суточную дозу повышают до максимальной — 6 таблеток (по 2 таблетки 3 раза в сутки). Курс применения — 4–6 недель. При необходимости курс можно повторить с перерывом в 10 дней. Перед применением необходима консультация с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 12 лет, беременные, женщины в период лактации.

БРОНХОФИТ-ТАБ
БРОНХОФИТ-ТАБ таблетки 0,85 г, №60
от 285,00 грн
В наличии в 4 аптеках
Цены в аптеках
БРОНХОФИТ-ТАБ
БРОНХОФИТ-ТАБ таблетки 0,85 г, №60
от 285,00 грн
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