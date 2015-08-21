БРОНХОФИТ-ТАБ состоит из 7 лекарственных растений с высокой биологической активностью, действие которых направлено на борьбу с воспалением верхних дыхательных путей, восстановление и заживление слизистой оболочки верхних дыхательных путей, разжижение мокроты.

Комплекс БАВ (флавоноиды, слизистые вещества, каротиноиды, эфирные масла, гликозиды гесперидин, тиамицин и другие), содержащиеся в данных растениях, благоприятно воздействуют на работу органов дыхания.

Лекарственные растения в составе БРОНХОФИТ-ТАБ обладают противовоспалительным, секретолитическим, противомикробным, спазмолитическим, обволакивающим и общеукрепляющим свойствами. Облегчают отхаркивание мокроты.