Веногепанол 1000 (Venohepanol 1000) (351557) - инструкция по применению ATC-классификация
Веногепанол 1000 инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фармакодинамические свойства Веногепанола 1000 обусловлены комбинацией трех действующих веществ: гепарина натрия, венорутинола и декспантенола. Веногепанол 1000 — антитромботическое, противоотечное средство с противовоспалительным, вено- и капилляротонизирующим эффектом для наружного применения.
Гепарин натрия, входящий в состав препарата, является антикоагулянтом прямого действия; он блокирует биосинтез тромбина, активирует процесс фибринолиза, подавляет активность гиалуронидазы. Гепарин снижает вязкость крови и проницаемость сосудов, предупреждает стаз. Адсорбируясь на поверхности мембран эндотелия и клеток крови, препятствует адгезии и агрегации тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов. При местном применении оказывает антитромботическое, противовоспалительное и противоотечное действие.
Венорутинол — биофлавоноид, проявляющий Р-витаминную активность, оказывает ангиопротекторное, венотонизирующее, противовоспалительное и противоотечное действие. Снижает экссудативное воспаление в стенке, ограничивая прилипание к ее поверхности тромбоцитов, способствует повышению уровня проникновения кислорода в ткани, участвует в окислительно-восстановительных процессах. Венорутинол снижает проницаемость и ломкость стенок капилляров, укрепляет стенки вен и капилляров, повышает тонус гладких мышц венозных сосудов, улучшает микроциркуляцию и трофику тканей, уменьшает выраженность застойных явлений в венах и паравенозных тканях.
Декспантенол (провитамин В5) за счет образования активного метаболита — пантотеновой кислоты — стимулирует процессы регенерации тканей, повышает прочность коллагеновых волокон, сохраняет упругость и эластичность кожи, действует как увлажняющий агент, улучшая гидратацию поверхностных слоев кожи, устраняет сухость, шелушение, зуд кожи, оказывает слабое противовоспалительное действие. Декспантенол усиливает метаболическую активность клеток кожи, тем самым улучшая всасывание гепарина кожными покровами.
Фармакокинетика. Не изучена.
Показания Веногепанол 1000
– предупреждение и уменьшение выраженности усталости, тяжести, боли, отека и количества судорог нижних конечностей, вызванных хроническими заболеваниями вен;
- профилактика и лечение варикозного расширения вен, тромбоза глубоких вен, тромбофлебита поверхностных вен нижних конечностей, флебита после в/в инфузий;
- реабилитация после оперативных вмешательств, лазерной абляции, склерозирующей терапии при варикозной болезни;
- тендовагиниты, травмы мышц и сухожилий (в том числе спортивные) без нарушения целостности кожных покровов;
- рубцовые индурации и внешние воспалительные процессы без нарушения целостности кожи.
Применение Веногепанол 1000
препарат применять наружно. Взрослым гель наносить на неповрежденную кожу пораженного участка 1–3 раза в сутки, втирая легкими массирующими движениями до полного всасывания препарата. При необходимости Веногепанол 1000 можно применять в виде повязок с гелем. При варикозных язвах гель наносить в виде кольца шириной около 4 см вокруг язвы. Избегать непосредственного нанесения на язвенную поверхность.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, гемофилия, геморрагический диатез, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, выраженная тромбоцитопения, язвенно-некротические процессы в зоне тромбофлебита, склонность к кровотечениям, кровотечения, травматические нарушения целостности кожных покровов, открытые и/или инфицированные раны.
Побочные эффекты
в отдельных случаях возможны местные реакции гиперчувствительности: гиперемия, раздражение кожи, ощущение жжения, припухлость кожи, зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, дерматит (в том числе контактный), экзема, геморрагии, иногда возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей. Обычно эти симптомы проходят самостоятельно после отмены препарата.
При нанесении на обширные участки кожи возможны системные побочные реакции.
В случае возникновения любых отрицательных реакций следует обязательно обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения. Терапия симптоматическая
Особые указания
гель наносить только на неповрежденную кожу.
Не наносить на раневую поверхность кожи, инфицированные участки кожи (в том числе с наличием гнойных процессов).
Следить, чтобы препарат не попадал в глаза и на слизистые оболочки. Можно наносить под окклюзионную повязку. После нанесения геля необходимо избегать воздействия солнечных лучей на обработанные участки кожи.
Пациентам с хроническими заболеваниями вен рекомендуется применение препарата как на начальных, так и на поздних стадиях заболевания.
При тяжелых нарушениях функции почек не рекомендуется длительное применение препарата.
При попадании геля в глаза их следует обильно промыть водой.
С целью предотвращения появления нежелательных эффектов препарат следует наносить на очищенную от других лекарственных средств, косметики и загрязнений кожу.
При ухудшении состояния здоровья или возникновении каких-либо нежелательных явлений на фоне применения Веногепанола 1000 необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не применять в период беременности или кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Применение препарата Веногепанол 1000 не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Дети. Не применять.
Взаимодействия
парентеральное введение нитроглицерина вместе с применением Веногепанола 1000, а также одновременное применение геля с тироксином, тетрациклином, антигистаминными средствами, алкалоидами спорыньи, никотином может ослаблять действие препарата.
Усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.
Декстран, фенилбутазон, кеторолак: одновременное применение может повышать риск возникновения кровотечений.
Пероральные антикоагулянты (например варфарин, дикумарин, клопидогрель): в случае одновременного применения с гелем Веногепанол 1000 могут вызвать удлинение протромбинового времени.
НПВП (например диклофенак, ибупрофен, индометацин), венотонизирующие лекарственные средства: при одновременном применении усиливают эффект геля Веногепанол 1000.
Дипиридамол, илопрост: повышают антикоагулянтный эффект действующего вещества Веногепанола 1000 — гепарина.
Ингибиторы АПФ, алискирен: возможна гипергликемия.
Одновременное применение Веногепанола 1000 с препаратами, содержащими сулиндак, может вызвать периферическую нейропатию.
Декспантенол, входящий в состав Веногепанола 1000, может усиливать действие деполяризующих миорелаксантов (например суксаметония хлорида, декаметония бромида) и ослаблять действие недеполяризующих миорелаксантов (например тубокурарина хлорида) в связи со способностью стимулировать синтез ацетилхолина.
Если пациент принимает любые другие лекарственные средства, следует обязательно сообщить об этом врачу.
Передозировка
симптомы. При соблюдении указанного режима дозирования передозировка маловероятна. При нанесении на обширные участки кожи (вследствие вероятной системной абсорбции) возможны геморрагические осложнения в виде кровотечений различной степени тяжести.
В случае случайного проглатывания препарата следует вызвать рвоту, промыть желудок и обратиться к врачу. Терапия симптоматическая.
Меры по устранению симптомов. При небольшом кровотечении следует снизить дозу или временно прекратить применение препарата. В случае сильного кровотечения в/в медленно ввести 1% р-р протамина сульфата. Если концентрация гепарина в крови неизвестна, однократная доза протамина сульфата не должна превышать 1 мл. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.