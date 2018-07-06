гель наносить только на неповрежденную кожу.

Не наносить на раневую поверхность кожи, инфицированные участки кожи (в том числе с наличием гнойных процессов).

Следить, чтобы препарат не попадал в глаза и на слизистые оболочки. Можно наносить под окклюзионную повязку. После нанесения геля необходимо избегать воздействия солнечных лучей на обработанные участки кожи.

Пациентам с хроническими заболеваниями вен рекомендуется применение препарата как на начальных, так и на поздних стадиях заболевания.

При тяжелых нарушениях функции почек не рекомендуется длительное применение препарата.

При попадании геля в глаза их следует обильно промыть водой.

С целью предотвращения появления нежелательных эффектов препарат следует наносить на очищенную от других лекарственных средств, косметики и загрязнений кожу.

При ухудшении состояния здоровья или возникновении каких-либо нежелательных явлений на фоне применения Веногепанола 1000 необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не применять в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Применение препарата Веногепанол 1000 не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Дети. Не применять.