Комплексного действия (мультифункциональные)

Зубная паста комплексная Биомед витафреш (Complex toothpaste Biomed vitafresh)

КОМПЛЕКСНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА BIOMED VITAFRESH/ВИТАФРЕШ 100 г №1
Цены в Киев
от 125,96 грн
в 29 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Сплат глобал
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-3/1757 от 31.01.2019