Киев
О товаре
Цены
Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная паста комплексная Биомед витафреш (Complex toothpaste Biomed vitafresh)
Цены в
Киев
от
125,96
грн
в 29 аптеках
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Характеристики
Производитель
Сплат глобал
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
Регистрация
602-123-20-3/1757 от 31.01.2019
Цены в
Киев
от
125,96
грн
в 29 аптеках
Найти в аптеках
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