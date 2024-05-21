Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки, применяемые при гельминтозахГельмизин (Helmizin) Гельмизин (Helmizin) (350799) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 215,90 грн Без рецепта 1 шт от 215,90 грн В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель EuBion Corporation Форма выпуска Сироп Объем 100 мл Диетические добавки 15.5. Диетические добавки, применяемые при гельминтозах