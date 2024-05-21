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Визиовит (Visiovit) (350213) - инструкция по применению Диетические добавки

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Визиовит (Visiovit)
Цена в городе Киев
от 231,00 грн
Без рецепта
30 шт от 231,00 грн
В наличии в 14 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения