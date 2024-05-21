Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для нормализации функции зренияВизиовит (Visiovit) Визиовит (Visiovit) (350213) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 231,00 грн Без рецепта 30 шт от 231,00 грн В наличии в 14 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Swiss Energy Pharma Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения