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Витасмект (Vitasmekt) (349489) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витасмект (Vitasmekt)
Цена в городе Киев
от 270,00 грн
Без рецепта
30 шт от 270,00 грн
В наличии в 62 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
14.1. Диетические добавки — сорбенты