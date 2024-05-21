Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыВитасмект (Vitasmekt) Витасмект (Vitasmekt) (349489) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 270,00 грн Без рецепта 30 шт от 270,00 грн В наличии в 62 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Галафарм Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 14.1. Диетические добавки — сорбенты