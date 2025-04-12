Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга

Для улучшения памяти (To improve memory)

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА таблетки 0,25 г №30
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Доктор Хелси
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки